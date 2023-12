Volley femminile, Elena Pietrini torna in Italia? Conegliano sulla schiacciatrice, ma c'è pure il Vakifbank

Una delle colonne della Nazionale azzurra di volley femminile, Elena Pietrini, potrebbe fare ritorno in Italia: la vuole Conegliano, che deve però vincere una dura concorrenza.

06-12-2023 16:15

Elena Pietrini potrebbe tornare in Italia in un futuro non troppo lontano. Già a partire dalla prossima estate. Voci sempre più insistenti, infatti, la vogliono al centro di un vero e proprio scontro di mercato tra due squadre che ultimamente stanno finendo spesso in rotta di collisione: le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano e le turche del Vakifbank Istanbul, uno degli squadroni della metropoli sul Bosforo, una delle punte di diamante del sempre più ricco e ambizioso movimento pallavolistico turco.

Pietrini in Russia nella Dinamo Kazan di Terzic

Pietrini da questa stagione gioca in Russia nella Dinamo Akbars Kazan, squadra allenata dal santone Zoran Terzic, che è anche Ct della Nazionale russa e che per qualche tempo è stato pure corteggiato dalla Fipav, che poi per la panchina dell’Italia ha puntato su un altro guru: Julio Velasco. Un’operazione dettata soprattutto dai vantaggi economici, ma anche tecnici: le “lezioni” di Terzic (virale, un mesetto fa, un duro richiamo durante un timeout quando il tecnico chiamò “stupida” l’attaccante italiana in relazione a una situazione di gioco, salvo poi scusarsi subito dopo) stanno facendo migliorare Pietrini anche in quello che storicamente è stato il suo punto debole, la ricezione, compensando uno svantaggio non da poco, quello di non giocare le coppe.

Volley mercato: Conegliano e Vakifbank su Pietrini

A fine anno Pietrini, che alla Dinamo sta facendo molto bene e che è reduce da un’estate in cui, nel mezzo delle diatriba tra Egonu, Antropova e Mazzanti, ha tirato spesso la carretta per la Nazionale azzurra tra Europei e Preolimpico, potrebbe tornare sul mercato. E attorno a lei le grandi manovre, come riportato da diversi siti specializzati, sono già iniziate. Ci pensa Conegliano, che pure ha ipotecato l’ingaggio di Gabi proprio dal Vakifbank. E ci pensa lo stesso club turco, che dal canto suo è ai dettagli per l’ingaggio di Marina Markova, astro nascente del volley russo, e che punta a un’altra stella assoluta, Kathy Plummer.

Il triplice dubbio di Pietrini: Russia, Italia o Turchia?

Comunque vada a finire, Pietrini potrebbe fare un ulteriore step nella sua carriera, sia che rimanga da Terzic al Kazan, sia che vada a finire sotto la guida di Santarelli, sia che invece sposi la causa del Vakifbank di Guidetti. L’esperienza in Russia l’ha arricchita non solo nelle tasche, ma anche e soprattutto a livello umano e tecnico. Il richiamo dell’Italia potrebbe essere forte, ma alla giovane schiacciatrice classe 2000 non dispiacerebbe vivere una nuova avventura all’estero, stavolta in Turchia. Insomma, nulla di deciso o di definito. Quel che è certo è che il mercato nel volley non finisce mai. È aperto tutto l’anno, anche e soprattutto per le big.