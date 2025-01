Volley femminile, si parte con Scandicci-Conegliano: sfida primato Antropova-De Gennaro. Egonu contro Perugia

Sesta giornata di ritorno in A1 col big match tra le prime due in classifica. Milano spettatrice interessata, ma Danesi è tentata dal Vakif e Gunes potrebbe approdare in Italia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prosegue senza soste il massimo campionato di volley femminile. Dopo il turno infrasettimanale giocato in settimana, la Serie A1 Tigotà propone il 19mo turno della regular season, il sesto del girone di ritorno. Ci si avvicina al rush finale e sono tanti i verdetti da scrivere. Intanto ci si può gustare un gran bel big match: sabato si affrontano, infatti, le prime due forze del campionato, l’imbattuta Conegliano e la sua più immediata inseguitrice, Scandicci. Spettatrici interessate del confronto le ragazze di Milano, Egonu in testa: scenderanno in campo subito dopo contro la pericolante Perugia.

Volley, seconda contro prima: Gabi non ha perso un solo punto

Sei punti separano Scandicci da Conegliano, che ha giocato una partita in meno e sin qui di punti per strada non ne ha lasciato neppure uno. “Noi ci proviamo, entrando in campo con l’idea di far bene il nostro e cercare di mettere in difficoltà l’avversario sui suoi pochi punti deboli“, spiega il tecnico delle toscane, Marco Gaspari. “Noi stiamo migliorando la condizione rispetto a qualche settimana fa, dopo il rientro dal Mondiale abbiamo recuperato gradualmente e stiamo crescendo di partita in partita“, spiega l’allenatore delle venete, Daniele Santarelli. Sfida nella sfida tra grandi stelle: Antropova, Ognjenovic e Ana Carol da una parte, Gabi, Haak, Wolosz, De Gennaro e l’attesissima ex Zhu Ting dall’altra. Giusto per citarne qualcuna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Milano, voce clamorosa su scambio Danesi-Gunes

Dopo la conclusione del big match tocca a Milano, protagonista dell’altro anticipo in casa contro Perugia. Ma a tenere banco è soprattutto il mercato. Dopo le voci sulle conferme in blocco di Egonu, Sylla, Orro e delle altre campionesse azzurre, ne è spuntata un altra: Danesi, capitano dell’Italvolley, potrebbe andare al Vakif e da Istanbul potrebbe fare il percorso inverso la star – dei campi e dei social – Zehra Gunes. Tornando al campo, Novara-Firenze è il match più interessante della domenica, con la squadra di Bernardi chiamata a riscattare il brutto ko dell’ultimo turno a Cuneo. In coda, sfida molto delicata per Roma che non può fallire proprio contro la Honda Olivero.

Volley A1 femminile: programma 19a giornata

Il quadro completo del diciannovesimo turno della Serie A1 Tigotà (sesto di ritorno), con date, orari e dirette tv:

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano (18/1 ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (18/1 ore 20.30 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Cda Talmassons (19/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (19/1 ore 17 – VBTV)

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze (19/1 ore 17 – VBTV)

Smi Roma-Honda Olivero Cuneo (19/1 ore 17 Rai Sport – VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo (19/1 ore 18 – DAZN e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 51

Scandicci 45

Novara, Milano* 38

Bergamo 33

Chieri 32

Busto Arsizio* 29

Vallefoglia 23

Pinerolo* 21

Firenze, Perugia, Cuneo 14

Roma, Talmassons 10

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (25-26/1)

Cda Talmassons-Wash4green Pinerolo (25/1 ore 21)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Smi Roma (26/1 ore 15)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara (26/1 ore 16)

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero Cuneo (26/1 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Numia Vero Volley Milano (26/1 ore 17)

Bergamo-Savino Del Bene Scandicci (26/1 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri (26/1 ore 18)

Anche in Serie A2 si gioca nel weekend. Nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani anticipa al sabato sul campo di Casalmaggiore. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, di scena domenica sul campo di Concorezzo. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.