Vuelta 2023, i favoriti: Evenepoel, Roglic e Vingegaard ma occhio a un paio di sorprese

Vuelta 2023, il borsino dei favoriti della vigilia: da Evenepoel a Roglic, da Vingegaard ai possibili outsider, ecco i big da tenere d'occhio nella corsa a tappe spagnola.

25-08-2023 16:25

Di una Vuelta bella così, startlist alla mano, probabilmente non v’è traccia nella storia: tolto Tadej Pogacar, tutti i maggiori big del mondo delle corse a tappe hanno deciso di darsi appuntamento sulle strade di Spagna. Dove nelle prossime tre settimane potrebbe andare in scena uno spettacolo per palati fini, con tante sfide incrociate (alcune anche nella stessa squadra) e tanti pretendenti decisi a vendere cara la pelle, pur di arrivare a Madrid in maglia rossa.

Vuelta 2023: sono tanti i motivi di interesse

Motivi di interesse, insomma, sembrerebbero proprio essercene tanti: la collocazione a fine stagione offre alla Vuelta l’opportunità di accogliere non soltanto i “delusi” della prima parte dell’annata, ma anche quei corridori che vogliono tentare ardite doppiette e regalarsi un colpo di coda ulteriore prima di consegnarsi al sacro periodo delle vacanze. Anche se poi ormai il ciclismo, di vacanze, ne contempla più poche tra chi in inverno si diverte sul fango e chi allunga la propria stagione da gennaio fino a ottobre inoltrato.

Vuelta 2023, i favoriti: Evenepoel, Roglic e Vingegaard

Un borsino dei favoriti aiuta però a provare a fare le carte a una corsa che promette battaglia, ma anche suspense e incertezza.

REMCO EVENEPOEL. È il vincitore dell’edizione 2022 , e come tale è giusto partire da lui. Che aveva improntato la prima parte di stagione puntando tutto sul Giro, prima di ritirarsi in maglia rosa dopo la prima settimana, causa Covid (intanto aveva vinto due tappe, e poco prima anche la Liegi). Ha resistito alla tentazione di andare al Tour, è tornato ad agosto conquistando la classica di San Sebastian (la sua gara prediletta) e soprattutto l’oro mondiale a cronometro . Ed è proprio nelle corse contro il tempo che proverà a guadagnare terreno sui rivali, sebbene ce ne sia solo una individuale da 25 km e una cronosquadre da 15 nella prima tappa. Sarà capitano unico della Soudal Quick Step, ma ha già messo le mani avanti: “Punto a vincere una tappa e al podio”. Gioca a nascondersi, Remco, ma nessuno sembra credere alle sue parole.

Vuelta 2023, gli outsider e le possibili sorprese

Ora uno sguardo agli outsider.