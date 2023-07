Wimbledon Berrettini-Zverev: Matteo vola, avanti due set. Alcaraz, Medvedev, Tsitsi: ottavi

In scioltezza il greco, dopo la maratona con cui ha eliminato Murray. Per lo spagnolo e il russo prove dignitose, non brillanti. In campo l'italiano contro Zverev. Si delinea il tabellone degli ottavi di finale

08-07-2023 20:45

Due set a zero: 6-3, 7-6. Matteo Berrettini sta mettendo a tacere le velleità di Alexander Zverev nella sfida dei sedicesimi di finale di Wimbledon e conquista un doppio vantaggio da sfruttare a dovere nel prosego del match.

Gli ottavi di finale sono lì, resta da curvare ancora una volta e seguire il rettilineo.

Il primo set e mezzo, poi l’interruzione

Matteo d’annata, ma Wimbledon, quest’anno ancora di più, resta dannata per il meteo. Si gioca, non si gioca più: il claim torna d’attualità anche nella sfida tra Berrettini e Zverev. Il tempo di un set dominato dall’italiano e dello scorcio di un secondo set in perfetto equilibrio.

6-3 Berrettini, 4-4 prima della pausa forzata. Ma cosa ci ha fatto vedere Martello in 33′ di gioco è una consolazione. Una goduria. Vincerà? Perderà? Le pause influiscono sempre, incidono su uno più che sull’altro e ne sa qualcosa Lorenzo Sonego che anche – certamente non solo, il resto l’ha fatto Matteo – alle interruzioni infinite nel match contro Berrettini deve la sua eliminazione.

Berrettini, quello vero: 33′ di grande Matteo

Perché, possiamo dirlo: per 33′ è stato Berrettini, quello vero, atteso troppo a lungo. Poi: le cose desiderate che fanno giri lunghissimi prima di materializzarsi, te le godi di più, è vero. Poi: scatta di nuovo la scintilla che ti fa scordare mesi, e mesi, (e mesi) di delusioni e infortuni, di interrogativi e critiche.

Il mestiere del tennista: gran brutto mestiere, a volte. Tu e la tua testa da una parte. Dall’altra parte della rete ci finiscono tutti gli altri: mica solo i diretti avversari. Anche i soloni, anche gli opinionisti. Anche gli onniscenti.

Vederlo così, il Martello, è ritrovarlo: le sue motivazioni, la grinta, la tempra, la competitività. Il pugno chiuso per l’esultanza, gli occhi fissi per la concentrazione, l’abbozzo di qualche sorriso che smorza in pubblico una risata vissuta in privato. Dentro. Dove le cose uno le sente: Matteo, finora, ha sentito di stare bene.

Secondo set al tie break: Matteo avanti 2-0

Il 90% di punti con la prima di servizio, 4 aces, l’unica palla break creata e sfruttata, l’unica palla break concessa e annullata: cinico, determinato, efficace. Zverev, non signor nessuno, risponde colpo su colpo, è un avversario letale, non molla niente.

Ma Matteo, finora, l’ha fermato solo la pioggia. Match sospeso sull’1-0 per Berrettini: 6-3, 4-4 al secondo set. Poi si riprende: mezzora fermi, giusto mezzora. Zverev sistema dritto e rovescio, entra nel gioco, piazza 5 aces che nel primo set erano stati zero. Nessuno cede il servizio, si arriva al tie break e per Matteo, il tie break, è un’estensione di sè se gira il servizio. E il servizio è girato: Zverev lo perde al quarto gioco, Martello mai. 7-4 al tie break. Il tabellone dice 2-0.

Le partite dell’8 luglio

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Rispettivamente il numero 1, il 3 e il 5 della classifica Atp. Insomma, fin qui nessuna sorpresa. Ci sono uno spagnolo, un russo e un greco.

Nel tabellone di Wimbledon, alla casella ottavi di finale, presenziano loro tre mentre mancano l’italiano o il tedesco perché Matteo Berrettini e Alexander Zverev stanno ancora giocando ma uno dei due, tempo permettendo, si aggiungerà in serata. Alcaraz e Medvedev cedono un set a Jarry e Fucsovics, Tsitsipas nono lascia a Djere nemmeno le briciole.

Alcaraz liquida Jarre in quasi 4 ore

Tre ore 57 minuti, per la precisione. Non è stata una passeggiata, non è stato un semplice allenamento: per lo spagnolo avversario ostico, non al punto da impensierirne il cammino ma da rendergli la fatica più significativa, senz’altro.

Primo e terzo set da Alcaraz: un doppio 6-3 sviluppato con gioco, colpi, fisicità, alternanza di ritmo e intensità costante. Se Alcaraz aggredisce, non è solo Jarry a restare inerme ma pressoché l’intera pletora dei tennisti professionisti.

Quando, però, il numero 1 va su o giù di giri, ecco che pare di assistere alla fuga di Carlos da Alcaraz: il secondo set è un parziale buttato via per non aver brekkato quando poteva farlo, il quarto set inizia malissimo con un break subito al secondo gioco.

Poi, il campione si rianima e controbrekka due volte per chiudere 7-5. Insomma, non chiamatela pura formalità. Ma nemmeno faticaccia. Ha brillato, Alcaraz? No, non ancora. Ma anche così è dura per tutti.

Medvedev batte Fucsovics in rimonta

Il 3 dell’Atp non tradisce. Per Daniil Medvedev non si tratta di impresa, solo rispetto totale del pronostico della vigilia. Niente da fare per Marton Fucsovics, che nella graduatoria individuale (67 del mondo) viaggia ben distante dal russo, nonostante l’exploit del primo set in cui ha saputo approcciare con maggiore intensità e difeso con dovizia il break del terzo gioco e mancato due palle break per strappare all’avversario anche il gioco 5.

Il 6-4 iniziale dell’ungherese è solo il solletico che scuote Medvedev, il cui ritorno diventa martellante, certosino, scientifico. 6-3 e doppio 6-4: prestazione non brillante per uno dei favoriti (il conto degli ace e dei doppi falli quasi si annulla: 6 a 5) che ha beneficiato della migliore percentuale alla prima di servizio, 76% a 58%.

Tsitsipas, percorso netto: 3-0 a Djere

Per quel che vale, le due ore di gioco sono la quiete dopo la tempesta. Non si offenderà nessuno se diciamo che aver battuto Andy Murray in una maratona di cinque set ha messo Tsitsi nelle condizioni di allontanare lo spauracchio (e noi, in quelle di aver perso uno degli idoli del torneo: appellativo guadagnato sul campo) prima ancora del match successivo.

Che, sulla carta e nei fatti, è stato di tutt’altro tenore. Più duro solo il secondo set, vinto al tie break, facili il primo e il terzo, portati a casa con scioltezza.