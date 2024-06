Wimbledon, Sinner e Berrettini: ecco quando giocheranno. Il messaggio d’amore di Jannik al Milan

Jannik Sinner comincerà il suo percorso a Wimbledon lunedì con il match contro il tedesco Hanfmann in programma non prima delle 18.30. Su L’Equipe rivela: “Incredibile l’accoglie dei tifosi del Milan”

Jannik Sinner gioca il primo Slam da numero 1 del mondo. A Wimbledon per il campione italiano ci sarà senza dubbio un’emozione particolare, un’emozione che però va messa subito da parte per concentrarsi sul tennis e su un torneo che gli propone delle sfide molto complicate a cominciare da quella contro il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno.

Sinner: lunedì il debutto con Hanfmann

La prima volta da numero 1 al mondo ma non ci saranno gli onori del campo centrale per Jannik Sinner che lunedì sfida il tedesco Yannick Hanfmann. Il primo giorno del torneo vede il debutto del campione in carica, come da tradizione, e Jannik che è nella stessa porzione di tabellone di Carlos Alcaraz sarà subito impegnato. A inaugurare il centrale sarà proprio lo spagnolo che solo qualche settimana fa ha conquistato la vittoria al Roland Garros che scenderà in campo non prima delle 13.30 contro l’estone Ljalal. L’altoatesino sarà invece impegnato nel terzo match sul campo numero 1 che vedere prima la sfida tra Kovacevic e Medvedev e poi quella tra Bektas e Sabalenka. Sinner non sarà in campo prima delle 18.30 ora italiana.

I precedenti con Hanfmann e il tabellone complicato

Non è stato un sorteggio particolarmente clemente per Jannik Sinner. Nel primo turno c’è il tedesco Yannick Hanfman, numero 95 del mondo, con Sinner che ha vinto l’unico scontro diretto nel primo turno dello US Open 2023 in 3 set con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-1. Il tedesco è un giocatore esperto soprattutto sull’erba e quindi non è da sottovalutare. Ma sono i turni successivi a preoccupare anche di più visto che Sinner potrebbe trovare sulla sua strada uno di quei giocatori che non vuoi mai affrontare sull’erba come il connazionale Matteo Berrettini che invece lunedì debutta intorno alle 14 contro l’ungherese Fucsovics.

Ma lunedì sarà una giornata ad alto tasso tricolore. Alle 11 ci sarà il difficile debutto di Matteo Arnaldi contro Tiafoe sul campo 15, e quello di Fognini contro Koepfer sul 16. Lorenzo Sonego invece dovrà aspettare intorno alle 19 per la sfida contro l’argentino Navone, mentre Bellucci affronterà in serata lo statunitense Shelton. In campo anche Jasmine Paolini alle 15 contro Sorribes, e a seguire Martina Trevisan contro la Keys. Alle 19 toccherà invece a Sara Errani contro Noskova.

Sinner: il messaggio al Milan

Nel corso degli ultimi mesi Jannik Sinner è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i tifosi italiani e anche per tanti che non avevano mai seguito con grande attenzione il tennis. Negli ultimi giorni una delle frasi ricorrenti è quella legata alle due nazionali impegnati in questi giorni: quella di Spalletti in campo per Euro 2024 e Jannik che ormai rappresenta un appuntamento fisso per gli italiani.

La popolarità dell’azzurro è andata alle stelle al punto da finire anche sulla copertina de L’Equipe a cui ha concesso una lunga interista. Sinner ha parlato del suo distacco dai social, dalla voglia di rimanere sempre fedele a sé stesso ma anche di quando si sia reso conto della sua popolarità: “L’anno scorso, dopo la Coppa Davis, sono andato a San Siro per una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che stavo arrivando e hanno s ritto il mio nome in tribuna. E’ stata una sensazione pazzesca, ancora di pio come tifoso del Milan”.