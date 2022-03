Youth League, impresa della Juventus: è semifinale

15-03-2022 18:50

In attesa che scenda in campo la prima squadra per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, le altre formazioni della Juventus continuano a farsi onore in Europa.

Il 23 marzo toccherà alle ragazze di Montemurro affrontare il Lione nei quarti della Champions femminile, intanto la Under 19 di mister Andrea Bonatti ha raggiunto la semifinale della Youth League, la Champions League giovanile.

A Vinovo, sotto gli occhi dello staff tecnico della prima squadra e della dirigenza, i bianconeri sono stati autori di un’impresa sconfiggendo il Liverpool per 2-0 grazie ai gol di Fabio Miretti e di Ange Chibozo tra il 21′ e il 25′ del secondo tempo.

Juve padrona del match fin dal primo tempo, forte della qualità di Soulé e dello stesso Miretti. Di Mulazzi e Chibozo le occasioni create dai bianconeri nel primo tempo, prima che la gara si decida nei cinque minuti centrali della ripresa: Miretti la sblocca con un rasoterra e poi ispira l’azione rifinita da Mulazzi e conclusa da Chibozo che stende definitivamente la resistenza dei Reds.

La Juve vola quindi alla Final Four di Nyon in programma tra il 22 e il 25 aprile: i bianconeri affronteranno in semifinale una tra Dinamo Kiev e Sporting, che si affronteranno nel quarto di finale rinviato dalla Uefa per la guerra in Russia, e il Benfica.

