Zampini fa arrabbiare tutti, juventini e anti-Juve

A Bologna la Juventus è tornata al gol, ha vinto e ha mantenuto le distanze dall’Inter, in attesa del match della Lazio a Bergamo contro l’uragano Atalanta. Le notizie positive in casa bianconera, però, non sono state accolte con grande entusiasmo dai tifosi, come si vede dai commenti suscitati da un tweet dai toni entusiasti di Massimo Zampini.

Il giornalista ha elogiato la prova della Juventus e di alcuni bianconeri, ricevendo in cambio commenti al veleno sia da parte dei tifosi della Juve che da quelli di altre squadre, convinti che, ancora una volta, la squadra di Sarri sia stata avvantaggiata da alcune decisioni arbitrali.

Zampini loda la Juve: i tifosi bianconeri insorgono…

“Il Bologna è forte – ha commentato Zampini su Twitter -, lo temevo e invece, nel consueto clima da funerale che accompagna ogni post sconfitta della Juve, gran bella vittoria e tante note positive, da Dybala a Bonucci, da De Ligt a Bernardeschi, che avrebbe meritato il gol. Forza ragazzi!”.

Chiaro il tentativo del giornalista di portare un po’ di sereno in casa Juve dopo il k.o. nella finale di Coppa Italia con il Napoli. Invece molti tifosi non sembrano apprezzare. “Io invece stasera ho visto uno dei peggiori Bologna degli ultimi 5 anni – commenta Vincenzo -. Ciò nonostante abbiamo tirato solo 2 volte nello specchio della porta (rigore a parte), gol di Dybala e Bernardeschi. Solito sterile possesso palla”.

“Però, se Allegri ci faceva giocare male adesso come giochiamo? Avete visto i movimenti delle punte? Zero!”, aggiunge Gianluigi mettendo sotto attacco il gioco della Juve. “Vorrei avere il tuo stesso ottimismo”, scrive Cheri rivolgendosi al giornalista.

…e gli anti-Juve chiamano in causa l’arbitro

Ma nei commenti non mancano le frecciate degli anti-Juve, che accusano Ronaldo e compagni di averla spuntata solo grazie all’arbitro. “Zampini hai dimenticato il protagonista assoluto: Rocchi! Continua così!”, scrive Kylianjr.

“Io ho visto un ottimo Rocchi”, scrive Il Prof con tono sarcastico. Il Gladiatore, invece, invita i tifosi della Juve a stare “tranquilli. Dove non arrivate voi arriva l’arbitro”. “Migliore in campo Chiffi. Finalmente sta tornando tutto alla normalità”, conclude Fede alludendo alle decisioni del Var.

SPORTEVAI | 23-06-2020 12:44