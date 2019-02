Zaniolo alla Juventus: la strategia dei bianconeri

La Juventus è in pressing su Nicolò Zaniolo. Prima della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha incontrato l'agente del gioiello della Roma per effettuare un sondaggio e discutere di un eventuale futuro del giocatore a Torino.

La Vecchia Signora vuole accelerare i tempi: secondo Tuttosport per provare a convincere i capitolini gli uomini di mercato bianconeri metteranno sul tavolo 50 milioni di euro, oltre alla garanzia per il giocatore di un ruolo da protagonista, che alla Roma ha assicurato. A fare la differenza potrebbe essere anche il piazzamento finale della squadra capitolina, che in caso di quinto posto resterebbe fuori dalla Champions League.L'opportunità di restare nella massima competizione del calcio potrebbe spingere Zaniolo a vestire il bianconero. La Roma negli scorsi giorni per blindarlo gli ha fatto una proposta per il rinnovo da 2 milioni di euro, a fronte dei 700mila euro attuali.

Su Zaniolo Paratici è uscito allo scoperto nei giorni scorsi: "Zaniolo, Barella, Tonali e Chiesa sono oggettivamente tutti bravi, sono sulla bocca di tutti, non credo piacciano solo alla Juve. In questo momento non c’è uno in particolare che può essere accostato a noi o ritenuto più vicino a noi. Certamente sono giovani che stiamo seguendo, come stanno facendo tutti gli altri club, non solo quelli italiani”.

Allegri intanto si è espresso così in vista della gara di ritorno contro l'Atletico all'Allianz Stadium: "Tutte le circostanze sono diverse. Noi abbiamo questi 20 giorni per preparare questa sfida, che è la sfida, il 12 marzo. Con grande entusiasmo, adrenalina al massimo e deve essere e sarà sicuramente una grandissima serata. Non so se passeremo o no, lo vedremo alle 11 del 12 marzo, ma noi dobbiamo fare di tutto perché ciò avvenga. Per arrivare lì nelle migliori condizioni bisogna fare bene queste tre partite di campionato. Da domani, che affrontiamo un Bologna con un nuovo allenatore e che da quando ha cambiato allenatore ha un altro piglio, quindi per noi domani è una partita importante perché bisogna arrivare allo scontro diretto a Napoli con il vantaggio immutato. Io dico che siamo fortunati a vivere questi 20 giorni perché la vita è fatta di queste cose, perché se si vincessero tutte le partite, cosa che è impossibile, si diventerebbe piatti".

