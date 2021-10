Zaniolo infortunato: risentimento al flessore in Roma-Empoli

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, in ripresa dopo i due gravi infortuni subiti nelle ultime stagioni, ha accusato un altro problema fisico seppure di lieve entità.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ durante la partita giocata domenica sera contro l’Empoli e vinta per 2-0 dai giallorossi, Zaniolo avrebbe accusato un risentimento muscolare al flessore.

Le sue condizioni andranno valutate meglio nei prossimi giorni ma Zaniolo non potrà rispondere all’eventuale convocazione di Mancini, che lo avrebbe chiamato per sostituire Pessina, a sua volta infortunatosi durante Atalanta-Milan.

OMNISPORT | 03-10-2021 23:31