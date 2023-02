La ex del fantasista oggi in Turchia ha rivolto un'accusa, poi ritirata, sui social verso Igor Zaniolo e Francesca Costa genitori di Nicolò: per ora silenzio sulla vicenda

20-02-2023 11:01

Solo un’estate fa avevano provato a trascorrere qualche giorno di relax in Sardegna, con il loro bambino Tommaso ma quel che si è consumato tra Nicolò Zaniolo (promessa eterna del calcio italiano, ex Roma e oggi al Galatasaray) e la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, non si può incasellare in una definizione per le conseguenze che la loro separazione ha comportato nella vita privata e nella carriera del giocatore.

Quel corto circuito mediatico, provocato dalla vicenda che ha avuto risvolti pubblici e definito un solco con i Friedkin ha certamente contribuito a incrinare, definitivamente, i rapporti con la società che aveva già maturato delle valutazioni sul calciatore.

Zaniolo e l’ex Sara Scaperrotta, una storia complicata

Gli attriti che si sono consumati, a ridosso della decisione – resa pubblica – di interrompere la loro relazione hanno avuto una risonanza mediatica spropositata, aggiungendo dettagli, particolari relativi alle scelte, soprattutto di Sara, che hanno travolto sia lei sia Zaniolo.

Nicolò si è ritrovato accerchiato per le valutazioni inerenti alla sua storia con l’ex, la gravidanza, la nascita del primogenito – Tommaso – e i rapporti con i genitori del campione, Igor e Francesca Costa, la quale intervenne per difendere il figlio che, complice i social, aveva infastidito la proprietà.

L’esplosione della relazione e la pressione dei media

Anche il ruolo di Madalina Ghenea, che smentì e si ritirò in buon ordine, aveva contribuito a creare un clima ostile, di tensione nei riguardi di Nicolò che queste nuove affermazioni di Scaperrotta rischiano di amplificare: l’ex ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram (poi rimossa), in cui se la prende con la famiglia del giocatore.

Nella storia Sara risponde alla domanda di un utente che le chiede se i nonni paterni, ovvero i genitori di Nicolò, frequentino e vedano mai il loro nipotino, nato nel luglio del 2021 dopo che lei e Zaniolo si erano già lasciati e che un autentico corto circuito mediatico li aveva investiti.

“Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?”, si vede dagli screenshot che sono stati ripostati e conservati, perché – a distanza di pochi minuti, Sara ha cancellato la storia.

Una valutazione a posteriori che non ha smorzato le polemiche, né impedito ad utenti e followers di commentare e mettere in evidenza questo sfogo della giovane che già all’epoca della sua decisione di proseguire la gravidanza aveva manifestato una certa incompatibilità con la famiglia di Zaniolo.

Silenzio da parte di Zaniolo e Francesca Costa

Per ora, a conti fatti e social aperti, non vi sono repliche da registrare per il calciatore o da parte dei suoi genitori che vivono con lui una fase delicata sia per la Roma, sia per la nuova destinazione: Nicolò è in Turchia, toccata due settimane dal più grande sisma dal secolo scorso che ha già provocato più di 40.000 vittime e messo in ginocchio l’intero paese.

I genitori, Igor e Francesca, non hanno affidato a comunicati ufficiali o post la loro opinione su quanto pubblicato da Sara Scaperrotta, preferendo per ora il silenzio.

Il futuro di Zaniolo tra Turchia e Milan

Il centrocampista, prima di trasferirsi in Turchia, era stato corteggiato dal Milan e sembrava una pista più che concreta oltre che di gradimento per il giocatore stesso: il problema erano e rimangono i soldi, perché Maldini e Massara (in odore di trasferimento alla Juventus) non hanno potuto pareggiare l’offerta dei turchi.

Una pista che rimane interessante, che potrebbe riservare a giugno la svolta e rivalutare se pagare la clausola da 35 milioni presente nel contratto con il Galatasaray.

