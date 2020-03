Zaniolo: "Mi sento sempre meglio"

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo durante una diretta Instagram con i tifosi ha parlato della sua riabilitazione dopo l'infortunio al legamento crociato: "Sto molto bene, mi sento sempre meglio giorno dopo giorno. All'inizio è stata una mazzata, ma superato il primo mese le cose vanno in discese, perché vedi miglioramenti continui. La quarantena? I medici mi seguono via chat, per il resto faccio le solite cose che facevo prima: gioco a Fifa, a Call of Duty, ho finito tutti i film Netflix…Mi manca il campo di allenamento però, aspetto che questa situazione finisca per poter riabbracciare tutti".

“Mi sono stati vicinissimi, in tanti mi hanno scritto dopo l’infortunio e mi si è riempito il cuore. Devo davvero ringraziarli. I miei compagni? Ci sentiamo spesso, scherziamo molto sul gruppo Whatsapp. Quelli più attivi sono Spinazzola e Juan Jesus. Quest’anno siamo un gruppo davvero bellissimo e molto unito”.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 16:29