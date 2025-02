Zaniolo, nuova frecciata a Gasp e stasera cerca doppia rivincita in Inter-Fiorentina

Il neo-giocatore viola si dice voglioso di giocare e manda un messaggio di auguri a Scamacca che si è infortunato gravemente due volte come lui

Alla ricerca del tempo perduto. Difficile pensare che Zaniolo abbia letto Proust ma il titolo di una delle opere più famose del romanziere francese si attaglia bene all’obiettivo del neo-acquisto della Fiorentina. Dopo aver lasciato Bergamo e le incomprensioni con Gasperini l’ex Roma vuole riprendersi il tempo e le occasioni perse in una carriera da montagne russe.

Zaniolo pronto per uno spezzone in Inter-Fiorentina

Convocato da Palladino per la sfida di stasera all’Inter, Zaniolo non dovrebbe partire dal 1′ a San Siro ma è previsto che abbia un suo spazio a gara in corso, considerando che i titolari sono stati impegnati a fondo solo giovedì scorso, sempre contro i nerazzurri, nel recupero di campionato.

Zaniolo cerca una doppia rivincita

Per il talentuoso attaccante è l’opportunità di prendersi una doppia rivincita, con la stessa Fiorentina che lo mandò via dal settore giovanile dov’era cresciuto e anche dall’Inter che nel 2018 non credette alle sue capacità inserendolo assieme a Santon nello scambio che lo portò a Roma con Nainggolan in nerazzurro.

Zaniolo e il rapporto con l’Atalanta

Intervistato da SportMediaset Zaniolo spiega il dietro le quinte del suo trasferimento a gennaio: “Sono contento di tornare dove sono stato bene, non vedo l’ora di iniziare. Cosa cerco? Di tornare a divertirmi e di giocare in una grande squdra, col senno di poi è un rimpianto non aver accettato Firenze già a giugno. Sì sono cresciuto come giocatore e come persona a Bergamo ma ho giocato poco, sono arrivato con un infortunio al piede, in ritardo sugli altri, e quando sono rientrato la squadra aveva già un mese e mezzo-due di preparazione, ho faticato a trovare la condizione giusta, ho trovato poco spazio, ci sono cose che non vanno e questa non andava così ho preferito andar via”.

A Firenze ritroverà l’amico Kean: “Kean lo sento sempre, ero entusiasta di venire qui anche per lui e Ranieri che conosco bene. La Fiorentina per non è tanto una rivincita, si tratta di calcio e passione, è la cosa più bella, sono nato per giocare a calcio e sono tornato a casa in un posto dove mi hanno voluto bene. Il Viola Park è stupendo, c’è tutto e anche di più per un giocatore, non vivrò qua perché è giusto staccare. Le offese dei tifosi e le accuse degli arbitri? Ho un modo di giocare fisico, scontroso e magari l’arbitro la valuta come reazione, invece è il mio modo di giocare e porta a volte a falli o ad ammonizioni in più”.

Zaniolo e la Nazionale

Capitolo Nazionale: “Mi ha fatto male saltare Euro2024, mi feci male prima dello stage pre-Europeo, me ne sono fatto una ragione. Ho sentito Spalletti, mi ha chiesto come stessi, dopo ci siamo scritti e risentiti, mi ha detto che mi aspetta. Obiettivo personale è ritagliarmi uno spazio importante in viola”.

Gli auguri a Scamacca

Zaniolo poi parla di Scamacca, reduce da due brutti infortuni, e ricorda i suoi: “Il primo infortunio al crociato non l’ho presa come una batosta, l’ho presa come una cosa nuova, che può capitare a un calciatore, il secondo è stato più particolare perchè ero rientrato da cinque mesi. Dopo un mese che stavo con la squadra mi sono rotto il secondo crociato, allora i primi giorni ho cominciato a pensare che due erano tanti, che magari non ero fatto per questo sport, poi ha prevalso la passione che ho per questo sport e questa professione, è molto di pi di questi due infortuni e mi sono rimesso a posto.

Anche Gianluca sta avendo infortuni, è dura, perchè vedi i compagni che si allenano, devi stare lontano dai campi mentre gli altri giocano e vivono la partita, ti senti un po’ fuori, è mormale, ci sono passato anche io, prima ho passato 8 mesi la prima volta e 12 la seconda, posso dirgli in bocca al lupo e non mollare mai perché comunque è un grande amico“.