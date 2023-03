Zarco: "Ultimi sette giri fantastici"

Il centauro della Ducati Pramarc soddisfatto del suo quarto posto

26-03-2023 21:25

Il centauro della Ducati Johann Zarco a L’Equipe ha commentato il suo quarto posto in Portogallo: “Negli ultimi sette giri è stato fantastico, sono riuscito ad avere una buona velocità rispetto agli altri e quando mancavano tre giri alla fine ho pensato che sarebbe stato bello poter attaccare. Ho notato che riuscivo a girare molto più stretto degli altri, che cominciavano ad avere problemi di grip al posteriore”.

“All’ultimo giro, mi sono detto che dovevo provarci, avevo visto che c’era un modo per sorpassare alla curva 11. Alla curva 14 non ero sicuro del mio tentativo ma Alex Marquez faticava con la gomma posteriore e io, essendo all’interno, avevo il vantaggio. La gara è stata bella, intensa, guadagnare tre posti così, quasi tutti in una volta, rende tutto ancora più bello”.