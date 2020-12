Ziliani: Com'è diverso il Var tra Inter e Juve

La sfida vinta dall’Inter in casa del Borussia Moenchengladbach dà l’occasione a Paolo Ziliani per riaprire una polemica vecchia di alcuni giorni, quella relativa al gol di Ronaldo in Juventus-Cagliari concesso nonostante sulla traiettoria del tiro del portoghese ci fosse Morata in posizione di fuorigioco. Il parallelismo tra quella rete e il gol del 3-3 del Borussia, annullato per offside sul tiro di Plea, è praticamente automatico.

Ziliani, il Tweet sul Var

Ecco il post del giornalista su Twitter, con le differenze tra Var in serie A e in campo continentale: “IL VAR IN EUROPA – Attaccante in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol annullato come da regolamento (BorussiaInter). IL VAR IN ITALIA – Attaccante juventino (Morata) in fuorigioco attivo che disturba la visuale del portiere: gol convalidato e tutti zitti”.

Ziliani, i Tweet sul “biscotto” Real-Borussia

Non solo Var, comunque. Per Ziliani è fortissimo il rischio di un “biscotto” tra Real e Borussia nell’ultima partita della fase a gironi, risultato che taglierebbe fuori l’Inter dagli ottavi. “DA NON CREDERE. – Per sperare di passare, l‘Inter deve battere lo Shakhtar. – Ma se vince, a Real e Borussia basta un pari per passare in coppia. – L’ideale: segnare l’1-0 al 90′ obbligando il Real (che a pari punti con lo Shakhtar è fuori) a battere a tutti i costi il Borussia“. C’è spazio anche per un affondo nei confronti del telecronista Sky: “Caressa è riuscito a dire che il ko del Real favorisce la qualificazione dell’Inter. Dunque: vincendo stasera e con lo Shakhtar l’Inter sale a 8. Il Real, con un pari col Borussia, va a 8 ma passa per i 6 punti negli scontri diretti. Il Borussia va a 9 ed è primo”.

Ziliani-Var, le reazioni

Come al solito, numerose e vivaci le reazioni ai Tweet del giornalista: “Uguale proprio!!! Poi hai preso proprio Morata che ha più gol annullati per fuorigioco millimetrico che presenze”, replica un tifoso della Juventus. Il giudizio di Peppe coincide con quello di Ziliani: “Oltretutto…era più netta l’ostruzione visiva di Morata..ma i commenti erano stati molto diversi”. Mentre l’allusione di Michele è perfida: “Stasera non può scrivere di una sconfitta di Conte, dunque si torna a parlare della Juve…”.

SPORTEVAI | 02-12-2020 09:56