Zlatan Ibrahimovic compra un bosco in Svezia

Il Milan aspetta con ansia il recupero di Zlatan Ibrahimovic, ma senza affrettare i tempi di recupero, visto che l’attaccante si è dovuto già fermare due volte nel corso dell’ultimo mese e mezzo.

Nel mentre, per recuperare al meglio, Ibrahimovic è volato in Svezia per passare qualche giorno di vacanza e di festa insieme alla sua famiglia. Per lui è stata anche l’occasione per comprare un bosco, un terreno di mille ettari, nella zona di Åre.

Il bosco sarebbe costato circa tre milioni di euro a Ibrahimovic, che ha già ottenuto anche i permessi per poter cacciare e pescare, due delle sue passioni all’aria aperta, proprio in questo terreno.

Una distesa boschiva immensa, che Ibrahimovic potrà sfruttare per le sue passioni e per progetti futuri. Intanto il Milan lo aspetta a Milanello tra oggi e domani.

OMNISPORT | 28-12-2020 11:57