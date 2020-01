Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Il ds della Juventus Fabio Paratici parla del mercato in uscita ai microfoni di Sky: "Su Pjaca stiamo valutando, il ragazzo ha bisogno di giocare perché è stato fermo a lungo. Stiamo valutando varie possibilità, ma stiamo anche pensando che lui possa rimanere con noi se non arrivasse un’offerta soddisfacente dal punto di vista tecnico". "Su Rugani al momento c’è poco da dire, è un giocatore importante e dobbiamo anche aspettare di vedere cosa succede con Chiellini. Lui ha giocato quasi sempre il 50% delle partite, vincendo trofei e scendendo in campo in serate importanti. Forse perché è poco ‘fashion’ e non riempie le pagine di gossip si tende a dimenticarlo, ma è un grande giocatore". De Ligt di nuovo in panchina: "Ora sta meglio, ha giocato tanto a inizio stagione, comprese le partite della sua nazionale. Non dimentichiamo che ha 19 anni. Adesso è un momento in cui deve un attimo rifiatare, poi tornerà senza problemi".

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

La crisi del Napoli non sembra avere fine e dopo la sconfitta contro la Lazio, secondo ko consecutivo dopo quello con l'Inter, la dirigenza è pronta ad un sacrificio di mercato: il primo nome sulla lista delle uscite è quello di Fernando Llorente, attaccante arrivato da svincolato a fine estate, che potrebbe tornare al Tottenham. Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', infatti, il navarro è insoddisfatto della scarsa considerazione nei suoi confronti da parte di Gennaro Gattuso, che dal suo arrivo lo ha fatto giocare per soli 14 minuti complessivi, 7 contro i nerazzurri e altrettanti contro i biancocelesti. Si profila, così, un ritorno a Londra per Llorente, che con gli Spurs aveva giocato nella scorsa stagione, conquistando l'accesso alla finale di Champions League, poi persa contro il Liverpool. Accolto con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, Llorente ha in realtà deluso le aspettative, realizzando 4 gol complessivi in 21 presenze tra campionato e Champions League. Il suo ultimo gol risale allo scorso 1° dicembre: un gol, tra l'altro, inutile, perché in quell'occasione il Napoli regalò i tre punti al Bologna, vittorioso per 2-1. Nel frattempo, la squadra prova a fare cerchio nonostante gli errori grossolani, soprattutto in difesa, che hanno determinato le sconfitte contro Inter e Lazio: "Il gol che abbiamo preso è colpa mia – ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' Gennaro Gattuso -, perché chi dice alla squadra di passare sempre dal portiere sono io. Sono cose che durante la settimana proviamo, e un errore ci può stare. Se Ospina avesse buttato via la palla mi sarei arrabbiato io, quindi se ha fatto quella giocata è colpa mia". "Ci teniamo la prestazione, dobbiamo solo guardare avanti – ha poi aggiunto il tecnico calabrese -. Da quando sono arrivato abbiamo subito dei gol assurdi, fa parte del gioco ma ora dobbiamo tenere la testa alta e pedalare. Ci servono i risultati, io ho il dovere di far capire a questi ragazzi che siamo sulla strada giusta".

A ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo, il Perugia ha bussato alla porta della Spal per chiedere informazioni riguardanti il difensore polacco Bartosz Salamon. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', gli umbri contano sulla necessità da parte degli estensi di fare cassa con calciatori ai margini del progetto tecnico, e proveranno a convincere il calciatore con un progetto ambizioso che possa giustificare la discesa di categoria dopo tre stagioni in serie A. Oltre a quella della Spal, Salamon ha vestito in massima serie anche le maglie di Cagliari e Frosinone.

Nonostante le voci che lo coinvolgono regolarmente ad ogni sessione di calciomercato, Rodrigo De Paul continua a pensare all'Udinese, che l'argentino sta trascinando fuori dalla zona calda della classifica a suon di gol e assist: "Si parla sempre del mercato, ma io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo – ha dichiarato l'argentino a Dazn, dopo la vittoria dell'Udinese contro il Sassuolo -. Quello che succede fuori non lo posso controllare". "Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente – ha spiegato De Paul -. E' inutile pensarci perché farei solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci, due anni fa, sicuramente ci prestavo più attenzione, ma ora non le ascolto più”.

Svolta nella trattativa che, secondo le intenzioni dell’Inter, dovrebbe portare Christian Eriksen a vestire la maglia nerazzurra: secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il calciatore attualmente in forza agli Spurs ha manifestato la chiara intenzione di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Adesso la palla passa alle due dirigenze coinvolte: il Tottenham vuole circa 20 milioni di euro, l’Inter sta cercando di limare la richiesta del club londinese cercando di investire maggiormente nel contratto del calciatore, al cui agente è stata formulata un’offerta fino al 2024 da 7,5 milioni netti a stagione. Talento precoce, che l’Ajax prelevò dall’Odense Bk nel 2008, Eriksen ha vinto tre volte la Eredivisie e una volta la Coppa dei Paesi Bassi, passando al Tottenham al termine della sessione estiva di mercato del 2013. Con gli Spurs ha collezionato, ad oggi, 224 presenze 51 gol in Premier League, senza vincere trofei ma avvicinandosi sia alla vittoria della Coppa di Lega (stagione 2014/15, finale persa contro il Chelsea) sia a quella in Champions League, giocando da titolare nella finale persa contro il Liverpool la scorsa stagione. E’ anche un punto di riferimento della sua nazionale: Eriksen, infatti, ha giocato 95 volte con la maglia della Danimarca, segnando 31 gol. Con il suo arrivo, la dirigenza dell’Inter spera di regalare ad Antonio Conte quel rinforzo con esperienza internazionale lungamente cercato dal tecnico salentino, offrendo al contempo una soluzione in più per gli schemi del reparto offensivo nerazzurro. Se Eriksen dovesse arrivare in un brevissimo lasso di tempo, l’Inter potrebbe quindi concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato: i nerazzurri sono ancora in corsa per Vidal, Giroud e Ashley Young da inserire subito, e lottano con la Juventus per Chiesa e Tonali in prospettiva calciomercato estivo.

Mattia Caldara è ufficialmente un calciatore dell'Atalanta: il difensore torna così nella squadra che lo ha cresciuto dopo un difficile anno e mezzo al Milan, un periodo contrassegnato da numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di fare l'atteso salto di qualità: "Sono davvero emozionato e felice di essere di nuovo qui – ha dichiarato durante la sua presentazione ufficiale -. Tornare all'Atalanta per me deve essere un punto di partenza. Caldara, che torna a Bergamo in prestito per i prossimi 18 mesi, non ha nascosto la propria emozione: "Vengo da un anno e mezzo senza giocare, so che sarà difficile trovarmi un posto in squadra, ma sono arrivato con tanta umiltà e so bene che dovrò lavorare duro. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per dare il mio contributo. E' una scommessa emozionante non solo per me, ma anche per la squadra e i tifosi".

Il via libera di Rocco Commisso alla cessione di Federico Chiesa ha scatenato il duello di mercato tra Inter e Juventus. Il presidente della Fiorentina ha aperto a una cessione a giugno del gioiello viola, per il cartellino chiede una cifra vicino ai 60 milioni di euro: “Ho già visto il papà di Federico e ho parlato sia con lui che con Federico. Il discorso è sempre stato lo stesso: Federico starà con noi ma se vuole andare via, e ci sarà una buona offerta per la Fiorentina, forse… Se andasse via? Ovvio che mi dispiacerebbe, a me dispiace mandare via qualsiasi giocatore che potrebbe essere una nostra bandiera”. Nerazzurri e bianconeri da tempo sono protagonisti di schermaglie di mercato, l’ultima in ordine di tempo è quella su Dejan Kulusevski, passato alla Juventus dopo mesi di corteggiamento di Marotta. Ora l’ad del Biscione non vuole farsi cogliere impreparato: secondo quanto riporta Tuttojuve.com, i nerazzurri sono pronti ad offrire alla Fiorentina come parziale contropartita Politano, un giocatore nel mirino dei gigliati. I campioni d’Italia, che considerano Chiesa una pedina fondamentale per il piano di ricambio generazionale già cominciato con De Ligt, puntano invece a controriscattare Riccardo Orsolini dal Bologna, per poi girarlo alla società toscana. Per riprendersi l’esterno rossoblu Paratici dovrà però sborsare almeno 25 milioni di euro. Intanto il padre agente del giocatore, Enrico, è fiducioso che il figlio non si farà influenzare da qui a giugno: “Federico viene da un brutto infortunio alla caviglia. Vuole recuperare e ha fatto questa scelta. Si è trattato di una decisione molto ponderata, perché vuole tornare il prima possibile e aiutare la squadra ad uscire da un momento di difficoltà”. “Ora è contento e felice, perché sente di stare bene e questa è la cosa più bella. Quando c’è un infortunio di mezzo soffri e vuoi giocare. Per farlo, però, devi stare bene”.

Ore decisive per il futuro di Kevin Bonifazi, che il Torino si è deciso a lasciare partire: il tecnico granata Walter Mazzarri lo ha impiegato con il contagocce. Sul centrale difensivo è forte l’interesse della Spal, dove potrebbe tornare con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 12 milioni di euro. Attenzione però alla Fiorentina, che nei giorni scorsi ha manifestato un certo apprezzamento nei riguardi del classe 1996. Se i viola mollano il colpo per gli estensi è fatta.

Asmir Begovic è il nuovo vice di Gigio Donnarumma. Il portiere bosniaco, 62 presenze nella Nazionale del suo Paese, arriva in prestito dal Bournemouth e per 6 mesi sostituirà Pepe Reina, passato all'Aston Villa. Nella scorsa stagione aveva lasciato la Premier a titolo temporaneo per firmare con il Qarabag in Azerbaigian. Begovic è a Milano per le visite mediche di rito.

Il mercato di gennaio entra nelle sue fasi più calde. A breve Milan e Roma potrebbero intavolare una trattativa per scambiarsi Hakan Calhanoglu e Cengiz Under, entrambi alla ricerca di un rilancio dopo mesi complicati. L'esterno giallorosso dopo una partenza promettente a causa di un infortunio ha perso posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca e nella Capitale non riesce più a imporsi. Anche in ottica dei prossimi campionati europei, dove vuole essere protagonista con la Turchia, è alla ricerca di un club che possa offrirgli più spazio. Calhanoglu è invece da tempo nella lista dei possibili giocatori cedibili del club rossonero, e la Roma lo ha adocchiato da diversi mesi. Al momento la valutazione dell'ex Leverkusen non supera i 18 milioni di euro, meno del più giovane connazionale della Roma, e le due parti dovranno confrontarsi per arrivare anche a un accordo economico. Lo riporta il Corriere dello Sport. I due uomini di mercato Massara e Petrachi ne hanno parlato negli ultimi giorni di dicembre: l'affare, inizialmente previsto per giugno, potrebbe essere anticipato subito a gennaio e potrebbe decollare nella prossima settimana. Oltre alla Roma, Calhanoglu è nel mirino di alcuni club inglesi, Newcastle e Leicester, che hanno osservato il giocatore nelle sue ultime uscite in maglia rossonera. Finora a Casa Milan non sono arrivate offerte ufficiali. Il nazionale turco è nel Milan dal 2017: per lui finora 107 presenze tra campionato e coppe, e 14 reti totali.

Gianluca Caprari è un chiaro obiettivo del Parma per il mercato di gennaio. Secondo indiscrezioni riportare da Sampdorianews.it, i blucerchiati chiedono almeno 15 milioni di euro per la cessione dell'ex Pescara. Caprari, che per le sue caratteristiche farebbe molto comodo a D'Aversa, è seguito anche dal Sassuolo. "Non abbiamo ricevuto richieste per Caprari, ma se ci chiedesse di andare via valuteremo la cosa", ha dichiarato il direttore sportivo della Samp Osti solo pochi giorni fa.

Fiorentina sempre a caccia di rinforzi in difesa. Mentre il club viola sta aspettando la risposta del Torino all'offerta per Kevin Bonifazi, spunta un'alternativa: secondo la Nazione, i gigliati avrebbero messo gli occhi sul classe 2000 del Verona Marash Kumbulla, inseguito anche da tante big italiane e da alcuni club stranieri. L'Hellas valuta il calciatore albanese con cittadinanza italiana intorno ai 12 milioni di euro. Più lontana invece l'opzione Juan Jesus: il romanista starebbe trattando con il Torino.

Cosa è successo ieri sabato 11 gennaio 2020

