Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha rasserenato gli orizzonti in casa Milan. In tutti i sensi. Dal ritrovato entusiasmo dei tifosi fino ai risultati che tornano ad essere positivi, sembrano esserci gli ingredienti per affrontare con più fiducia la seconda parte della stagione, anche perché il mercato regalerà a Stefano Pioli almeno un altro innesto. Se lo svedese ha rafforzato l’attacco e Simon Kjaer la difesa, il trio Boban-Maldini-Massara starebbe studiando un colpo ad effetto e di prospettiva per chiudere il mercato. Secondo quanto riportato da sostiene ‘Sportske Novosti’, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, i rossoneri avrebbero infatti raggiunto un’intesa di massima con la Dinamo Zagabria per Dani Olmo. Il club croato avrebbe accettato i 30 milioni proposti dalla dirigenza rossonera per il talentuoso attaccante esterno classe ‘98. Ora si aspetta la risposta del giocatore. Lo stesso portale ha anche contattato l’agente del giocatore, Andy Bara, le cui parole danno speranza ai tifosi del Milan, perché non smentiscono e non confermano la definizione della trattativa: “Per ora non vorrei commentare nulla”. Da Casa Milan filtrano smentite sul fatto che l’affare sia in via di definizione, ma viene confermato l’interesse per il giocatore che potrebbe quindi essere il profilo giusto per completare l’organico in attacco. Olmo, prodotto del vivaio del Barcellona, ma ceduto alla Dinamo già nel 2014, è il capitano dell’Under 21 della Spagna laureatasi campione d’Europa nell’ultima edizione del torneo continentale, la cui fase finale si è svolta in Italia lo scorso giugno ed è protagonista di un rendimento in crescita con la Dinamo, nel campionato croato e in Champions League, dove il giocatore ha segnato quattro gol nella fase a gironi conclusa a dicembre e che ha visto la Dinamo essere in corsa fino alla fine per la qualificazione agli ottavi, salvo chiudere al quarto posto il girone che comprendeva anche Manchester City, Atalanta e Shakhtar Donetsk. Trequartista utilizzabile anche sulla fascia, Olmo potrebbe prendere il posto nella rosa del Milan di Suso, il cui rapporto con i tifosi rossoneri sembra compromesso e che pare anche destinato a perdere il posto da titolare dopo la rivoluzione tecnica coincisa con il ritorno di Ibrahimovic.

Archiviata la Coppa Italia con la sconfitta contro il Milan negli ottavi, la Spal accelera sul mercato e sta per chiudere una doppia trattativa con il Torino. Alla corte di Leonardo Semplici sta per tornare Kevin Bonifazi, ma a titolo definitivo, dopo i prestiti nella stagione 2016-2017, annata conclusa con la promozione in A, e 2018-2019. Il difensore reatino ha trovato poco spazio in granata nella prima parte della stagione ed è pronto a contribuire alla rincorsa dei ferraresi verso la salvezza. Ottimismo anche per Iago Falque: il Torino ha aperto alla cessione dell'attaccante spagnolo, ma va trovata l'intesa sull'ingaggio tra l'ex romanista e la Spal.

Tra il Pontedera e Mannini la frattura non è stata ricomposta. Anzi. “La società U.S Città di Pontedera e il calciatore Daniele Mannini comunicano di aver maturato di comune accordo la decisione di interrompere il loro rapporto di collaborazione professionale – si legge nella nota diramata dal club toscano -. Ciò in virtù delle divergenze di vedute sul progetto sportivo e sulle reciproche aspettative future. Nella giornata di venerdì sarà formalizzata la risoluzione del rapporto. La società e Daniele, con il rispetto e l’amicizia che ne ha contraddistinto il rapporto in queste ultime due stagioni sportive, si augurano reciprocamente le migliori fortune per il futuro prossimo”.

Con MBNews.it il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha parlato di mercato. “Il Novara ci ha chiesto Gliozzi perché credevano che fosse in uscita, ma noi lo terremo – ha spiegato -. Non abbiamo necessità di acquistare né di vendere, ma siamo vigili su ogni situazione. Di Munno potrebbe andare all’Albinoleffe o alla Cavese, per Negro c’è l’imbarazzo della scelta: piace a tanti club di serie B e di C di tutti e tre i gironi. Entrambi andranno via in prestito”.

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Stanislav Lobotka in un'intervista al sito della federcalcio slovacca esprime tutta la sua emozione per il trasferimento al Napoli: "È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma andrò in un club di qualità superiore, che ha obiettivi più importanti. E' un passo avanti per me. Sono al settimo cielo, vado in club con grande storia e grandi tifosi. Qui la gente percepisce il calcio come una religione, cosa abbastanza diversa dalla Spagna. Inoltre, il Napoli partecipa ogni anno a competizioni europee e da questo punto di vista vedo un passo importante in avanti per la mia carriera". Hamsik: "È vero, Marek è considerato un dio, non solo qui, ma anche in tutto il resto d'Italia. Ecco perché sono felice di arrivare nel suo ex club. Per ogni slovacco che viene in Italia o direttamente a Napoli, è bello vedere che Marek abbia reso il calcio slovacco un'eccellenza. Ci siamo scritti, mi ha dato molte informazioni sul club. Che cosa mi ha detto? Mi ha consigliato di essere me stesso. Dovrò lavorare e mostrare chi sono. Abbiamo anche parlato della vita privata. Skriniar? Certo, non vedo l'ora di sfidarmi con lui. Sarà qualcosa di nuovo per me. Skriniar si è congratulato con me per essere andato in un grande club e, secondo lui, ho fatto un passo in avanti nella mia carriera".

L’Inter si muove per chiudere entro la settimana due colpi fortemente voluti da Beppe Marotta e Antonio Conte. Olivier Giroud è ormai nelle mani del club nerazzurro: il giocatore aveva trovato già da giorni l’accordo con gli uomini di mercato della società milanese, ora è arrivata anche l’intesa tra il Biscione e il Chelsea. Giroud sbarcherà a Milano per 4,5 milioni di euro, più 2 di bonus: l’annuncio potrebbe già arrivare entro il weekend. “Via per guadagnare un posto all’Europeo? No, è perché le panchine sono più comode in Serie A…”, ha dichiarato scherzando alla stampa inglese Giroud, che ha indirettamente confermato il suo addio alla società londinese e all’Inghilterra. L’obiettivo del giocatore è trovare spazio per conquistarsi una maglia nella nazionale francese in vista di Euro 2020. Grandi passi in avanti anche sul fronte Christian Eriksen: il direttore sportivo della Beneamata Piero Ausilio è a Londra, dove incontrerà i dirigenti del Tottenham per velocizzare la trattativa per il centrocampista danese, in scadenza di contratto a fine stagione. Marotta lo vuole subito, ed è disposto ad offrire fino a 10 milioni di euro: gli Spurs ne vogliono il doppio, ed Ausilio ha il compito di trovare un’intesa. L’Inter ha già l’accordo con il giocatore, che sotto la Madonnina guadagnerà 7,5 milioni di euro più bonus all’anno. Il contratto sarebbe quadriennale.

La Virtus Entella ha comunicato di aver trovato l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni) delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Mazzitelli. “A Luca un grande benvenuto da parte del Presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella!” si legge nella nota del club di Chiavari. Per Mazzitelli, classe 1995, si tratta di un ritorno in Liguria dopo l’esperienza al Genoa.

Riccardo Bocalon è del Pordenone: scambio di prestiti con Gaetano Monachello che passa al Venezia. “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Riccardo Bocalon. Il calciatore, classe ’89, arriva dal Venezia con la formula del prestito (con diritto di riscatto) sino a giugno 2020. Punta centrale di corsa e molto abile nel colpo di testa, Bocalon in carriera ha segnato 128 reti: in particolare, 3 nel girone d’andata 2019/20 con il Venezia, 10 nella scorsa stagione di B (con Salernitana e Venezia) e 39 nel precedente biennio di C con l’Alessandria. Vestirà la maglia numero 28 e sarà a disposizione dalla trasferta di venerdì a Frosinone” si legge nella nota dei ‘ramarri’.

"Per me il nostro prossimo avversario è una squadra stellare, in pochi si possono permettere un centrocampo così". Così, un paio di mesi fa, Marco Mancosu parlava del Cagliari. E ora non è da escludere che possa tornare nella sua città e indossare il rossoblu. Il Lecce, che è proprietario del suo cartellino, potrebbe infatti cederlo agli isolani (con un conguaglio di circa 1.5 milioni di euro) per arrivare ad Artur Ionita. Che però è stato definito incedibile.

Cristian Molinaro ha finalmente trovato squadra. L’ex laterale di Juventus, Parma e Torino, che era in regime di svincolo da questa estate, dopo avere concluso l’esperienza di Frosinone, si è legato al Venezia. Il classe 1983 di Vallo della Lucania ha firmato fino al 30 giugno con i lagunari.

Il Milan continua la rivoluzione della sua rosa, iniziata con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e continuata con gli arrivi di Kjaer e Begovic. Boban e Maldini sono particolarmente attivi sul fronte uscite: dopo le cessioni di Caldara, Reina e Borini, altri due giocatori un tempo centrali nelle strategie del Diavolo stanno per salutare Milanello. Il primo è Ricardo Rodriguez: l'incontro tra gli agenti dell'esterno svizzero, la dirigenza rossonera e la pretendente del giocatore, il Psv Eindhoven, si è concluso con una fumata bianca. Il Diavolo chiede almeno 6 milioni di euro per la cessione a gennaio del difensore, in modo per non registrare una minusvalenza nel bilancio. L'affare non è ancora chiuso, perché la società meneghina si aspetta un rilancio da parte del Fenerbahce. Il secondo giocatore in partenza è Lucas Biglia: l'ex centrocampista della Lazio è fuori dai piani di Pioli e potrebbe già andarsene a gennaio. l'argentino è stato proposto dall'agente al Celta Vigo e ad alcuni club di Premier League. In attacco si aspettano novità sul fronte Suso: l'attaccante esterno spagnolo ha pretendenti in Spagna e in Inghilterra, ma il Milan attende un'offerta concreta e importante per uno dei pezzi pregiati della rosa (almeno 25 milioni di euro). I discorsi Piatek e Paquetà sembrano invece rimandati a giugno: per l'attaccante polacco non sono arrivate proposte concrete nonostante l'interessamento del Tottenham, mentre il Psg non è andato oltre il sondaggio per il centrocampista brasiliano. E' ancora invece agli inizi la trattativa con l'Inter per un possibile scambio Kessié-Vecino.

Lennart Czyborra nel mirino di Parma e Atalanta. L'esterno offensivo tedesco dell'Heracles, classe 1999, piace a crociati e orobici per l'età, per velocità e per la precisione dei cross. Entrambe le società hanno effettuato un sondaggio presso il club olandese, e un'asta vera e propria potrebbe decollare nei prossimi giorni.

La Feralpisalò ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Cittadella per il trasferimento in maglia granata dell'attaccante Francesco Stanco. "Al giocatore i Leoni del Garda augurano buona fortuna per il prosieguo della stagione" si legge nella nota del club lombardo.

Pedro e la Fiorentina si lasciano dopo pochi mesi. Si è svolto l'incontro tra gli agenti dell'attaccante brasiliano e i dirigenti gigliati Daniele Pradè e Joe Barone: sul tavolo l'offerta del Flamengo. Rocco Commisso è pronto a dare il via libera alla cessione per 14 milioni di euro, rientrando in questo modo in parte dell'investimento estivo di 11 milioni di euro. Somma che sarà reinvestita per arrivare a Duncan. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Paratici e Sarri pianificano la Juventus del futuro: dopo aver preso Dejan Kulusevski, i bianconeri sono al lavoro su altri grandi obiettivi per compiere un ulteriore salto di qualità.

Il duello tra Juventus e Inter si infiamma anche fuori dal campo. L’ultimo capitolo porta il nome di Tahith Chong, il talento classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United che piace molto ai bianconeri, che sognano un nuovo colpo alla Pogba. Secondo i media inglesi proprio l’Inter si sarebbe però intromessa nell’affare. Gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero incontrato a Milano Sinouh Mohamed, agente del giovane calciatore dei Red Devils, per capire se ci sono i margini di un accordo in vista della prossima stagione. Chong, esterno offensivo in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, può accordarsi già da ora con un nuovo club in vista dell’estate. Calciatore olandese originario di Curaçao, un’isola caraibica al largo del Venezuela, Chong ha esordito in prima squadra un anno fa in FA Cup. Scuola Feyenoord, è un mancino naturale che predilige giocare a destra: molti lo hanno paragonato ad Arjen Robben, l’ex stella del Bayern Monaco. Altri due nomi che scalderanno il confronto tra Inter e Juventus sono quelli di Chiesa e Tonali. I nerazzurri nei giorni scorsi hanno cercato di anticipare i bianconeri incontrando gli agenti del regista del Brescia: il patron delle Rondinelle Massimo Cellino vuole partire da una base d’asta di 50 milioni di euro, ben conscio che sul giocatore ci sono diversi club di spicco, tra questi anche il Napoli.

Il Milan si appresta a sfida la Spal. In palio un posto nei quarti di Coppa Italia. Stefano Pioli ha confermato come il Diavolo tenga particolarmente a questa manifestazione che, se vinta, apre le porte dell’Europa League. Contro la squadra di Leonardo Semplici, il Milan dovrebbe proporre una formazione rivista rispetto alle ultime uscite. Con Zlatan Ibrahimovic probabile panchinaro, in attacco ci sarà Krzysztof Piatek. Per l’attaccante polacco potrebbe essere l’ultima chance di convincere il Diavolo a tenerlo. Tantissimi i club sulle tracce dell’ex centravanti del Genoa. Oltre al Tottenham (a caccia del sostituto dell’infortunato Harry Kane), anche Aston Villa, Bayer Leverkusen e West Ham sarebbero sulle sue tracce. La società rossonera lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Da capire anche il futuro di Suso. Lo spagnolo sta attraversando un momento difficile. Il Milan attende offerte dai 25 milioni di euro in su. Siviglia, Valencia e Getafe ci starebbero pensando ma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Stefano Pioli sembra intenzionato a dare, ad entrambi, ancora un’occasione per dimostrare di avere il carattere giusto per far parte del Milan. Il pubblico di San Siro pare aver già preso la sua decisione ma tutto potrebbe cambiare se dovessero iniziare ad ingranare. Intanto il Diavolo si sta concentrando sul fronte cessioni. Nelle prossime ore potrebbe lasciare Milano anche Ricardo Rodriguez. Il PSV pare intenzionato a fare sul serio. Si parla di un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro. Anche il futuro di Lucas Biglia potrebbe essere lontano dal Milan. Il 33enne argentino piacerebbe, secondo AS, al Celta Vigo. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con i rossoneri a giugno. Il Diavolo attende offerte concrete.

Ormai non ci sono più dubbi. Lo scambio Spinazzola-Politano è andato a buon fine. L'ex attaccante nerazzurro è sbarcato a Fiumicino in mattinata e ha raggiunto Villa Stuart per le classiche visite mediche. Terminato il ciclo di visite a Villa Stuart, Politano firmerà il contratto che lo legherà alla Roma. Per il tecnico Fonseca, un rinforzo importante per ovviare all'assenza di Zaniolo (infortunio al crociato). Il classe 1993 lascia l'Inter dopo un anno e mezzo, con 63 presenze e sei reti all'attivo.

Il Milan continua la sua missione di sfoltimento della rosa. Dopo Borini e Reina, i rossoneri stanno per piazzare Rodriguez. Il 27enne difensore esterno sarebbe ad un passo dall'accordo con la formazione olandese del PSV. La fumata bianca sarebbe vicina. Il Milan punta ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro. Lo svizzero indossa la casacca del Diavolo dal 2017. Ad oggi ha collezionato 93 presenze con quattro reti. I rossoneri vorrebbero anche una corsia preferenziale per il 23enne difensore Dumfries, capitano proprio del PSV.

L’Inter ha fretta di mettere a segno qualche colpo di mercato importante. Tanta la voglia di regalare ad Antonio Conte rinforzi di qualità che possano migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva in ottica volata Scudetto. Nonostante le parole di Antonio Conte nel post match della gara di Coppa Italia vinta con il Cagliari, crescono le possibilità di vedere Christian Eriksen con la casacca nerazzurra già nel mese di gennaio. Dall’Inghilterra giungono news confortanti. Il 27enne centrocampista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, avrebbe già dato il suo ok alla proposta dell’Inter. Inoltre, la società nerazzurra avrebbe già fatto una prima proposta al Tottenham, pari a 10 milioni di euro per avere il giocatore subito. Un ulteriore “aiuto” è arrivato da José Mourinho che, dopo la gara di FA Cup vinta sul Boro, ha dichiarato: “Se la sua decisione è quella di andare via dal Tottenham, io penso che debba farlo a testa alta, dando tutto quello che può per la squadra, esattamente come sta facendo. Merita il rispetto dei tifosi”. Una dichiarazione che sa tanto di ultimo saluto nei confronti di Christian Eriksen. Ora servirà trovare l’accordo finale con il Tottenham che non pare intenzionato a fare sconti: chiede, infatti, 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Intanto l’Inter attende Leonardo Spinazzola. La trattativa con la Roma è andata a buon fine. Matteo Politano indosserà la casacca giallorossa mentre l’esterno di difesa è pronto a diventare un nuovo rinforzo per Antonio Conte. Christian Eriksen ma non solo. Continua il pressing per Olivier Giroud. Alla classica fumata bianca mancherebbe solo l’accordo con il Chelsea che, per il bomber francese, chiede un indennizzo. Le due società si starebbero parlando per trovare l’intesa.

Il Napoli, rinfrancato dalla vittoria in Coppa Italia, attende altre novità dal mercato dopo i colpi Demme e Lobotka. Intanto si pensa anche alle cessioni. Ci sarebbero due azzurri che potrebbero fare presto le valigie. Direzione Inghilterra. L'Arsenal sarebbe sulle tracce di Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto e i Gunners sarebbero pronti a farsi avanti in maniera importante. Attenzione anche al Watford, interessato all'esterno Ghoulam.

Gli affari di mercato tra Genoa e Sampdoria sono molto rari. In questa sessione di mercato, i due club potrebbero sedersi ad un tavolo e portare a termine ben due accordi. Il Grifone sarebbe, secondo Sky Sport, sulle tracce di Caprari e Caprari. Il primo, cercato anche da altri club, non dovrebbe muoversi. La Sampdoria lo ritiene fondamentale. Diverso il discorso per Bertolacci. Il centrocampista sta facendo fatica con la casacca dei blucerchiati e potrebbe tornare al Grifone, dove è stato già in due occasioni.

