Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Nel tardo pomeriggio di martedì è arrivata la firma di Victor Moses, pallino di Conte ai tempi del Chelsea, che ha interrotto il prestito al Fenerbahce per accasarsi all'Inter. Poche ore prima, invece, si è svolto un incontro con la dirigenza del Tottenham, con l'obiettivo di portare a Milano il più presto possibile Christian Eriksen.

A soli 32 anni Kevin Constant ha annunciato l'addio al calcio. Ragioni personali alla base della decisione dell'ex di Chievo, Genoa, Milan e Bologna : era senza contratto dopo avere chiuso un'esperienza in Iran, al Tractor Sazi. E venuto il momento di dedicarmi alla mia famiglia , ai miei figli e ai miei progetti futuri ha sottolineato Constant , che per 32 volte ha portato la casacca della nazionale della Guinea.

L'Inter si allontana da Arturo Vidal. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il centrocampista cileno resterà nel Barcellona almeno fino al prossimo giugno, su disposizione del nuovo tecnico Quique Setien.

L'attaccante del Milan Ante Rebic a Sportske Novosti parla dopo la sua doppietta all'Udinese : Io non sono un 9, non sono mai stato un capocannoniere. L'arrivo di Ibrahimovic : E uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, è sicuramente un rinforzo.

Non solo Inter e Juventus a caccia di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, che sta ben figurando alla sua prima stagione in serie A con le Rondinelle, ha ricevuto anche le attenzioni di Psg e Manchester City, che hanno effettuato sondaggi e lo stanno monitorando da tempo.

Tra i giocatori che potrebbero cambiare squadra nel corso della sessione figura anche Luca Mora. Il centrocampista, che sta trovando sempre meno spazio nello Spezia, è apprezzato dall'Ascoli. Classe 1988, parmigiano, è arrivato nella città del Golfo all'inizio del 2018 dopo l'esperienza con la Spal.

Paul-José Mpoku ha lasciato lo Standard Liegi e si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti. L'ex attaccante del Cagliari, ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo con l'Al - Wahda con opzione per una stagione successiva. Nelle casse del club belga sono entrati 2 milioni di euro.

Il momento critico del Napoli si riflette su uno dei giocatori che fino ad alcuni mesi fa era stato una colonna della squadra. Gattuso non ha gradito la reazione del giocatore alla sostituzione durante la partita contro la Fiorentina. Allan aveva lasciato il campo correndo, e aveva abbandonato addirittura lo stadio in anticipo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni.

Marko Pjaca proverà a rilanciare la sua carriera a Cagliari. L'attaccante croato della Juventus sta per trasferirsi in Sardegna : la trattativa con bianconeri e rossoblu è in fase avanzata, e il giocatore potrebbe già mettersi agli ordini di Maran nei prossimi giorni. Reduce da due gravi infortuni, Pjaca cerca l'ennesimo rilancio dopo i prestiti fallimentari allo Schalke 04 e alla Fiorentina : potrebbe essere l'ultima chance della sua carriera, almeno ad alto livello.

Il Parma cerca un attaccante dopo l'infortunio di Inglese. Faggiano sta valutando diverse alternative : secondo Sky i gialloblu hanno effettuato un sondaggio per il gioiello dell'Inter Sebastiano Esposito, che potrebbe partire in prestito in caso di arrivo di Giroud.

Sono tantissimi i campioni in scadenza di contratto che da gennaio potranno trattare con altri club per la cessione gratis a giugno o per un possibile trasferimento già in inverno. Le big d'Europa sono a caccia della grande occasione per rinforzarsi.

Fitte trattative tra Juventus e Barcellona per trovare una quadra sul possibile scambio di mercato tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Ma la Juve allo stesso tempo non intende svendere Bernardeschi, che ha 6 anni in meno rispetto al vice campione del mondo : la prima offerta dei blaugrana secondo quanto riporta Sky sarebbe stata respinta dai campioni d'Italia, che vorrebbero un conguaglio più alto per la cessione dell'ex Fiorentina.

A Milanello, ad eccezione di Suso che sta vivendo un momento nerissimo. Lo spagnolo è reduce da tre panchine consecutive e sembra non rientrare più nei piani del tecnico Stefano Pioli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , Suso si sarebbe incontrato con la dirigenza rossonera per chiedere , ufficialmente , di essere ceduto. L'esterno d'attacco non ha più spazio nel 4 - 4 - 2 di Stefano Pioli. Da ricordare che Suso ha un contratto garantito con il Milan fino al giugno del 2022.

Mertens, al pari di Callejon, è in scadenza di contratto a giugno. Tantissime le voci che lo vorrebbero pronto a dire addio al Napoli, club con cui gioca dal lontano 2013. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, Mertens non sarebbe così convinto di lasciare il club azzurro. La possibilità di un rinnovo di contratto sarebbe ancora in gioco, anche in caso di rivoluzione totale in seno al Napoli al termine della stagione in corso.

Secondo quanto riportato da AS, il Tottenham starebbe pensando a Bale. Ci sarebbe stata un incontro, a Madrid, tra Levy, presidente degli Spurs, e Perez, numero uno del Real Madrid. Bale continua ad avere problemi a Madrid e un suo ritorno al Tottenham non pare improbabile. Da ricordare che il 29enne gallese ha già giocato con la casacca degli Spurs.

Il duo Marotta-Ausilio ha regalato ad Antonio Conte un esterno d'attacco di grande dinamismo, molto gradito al tecnico nerazzurro. il forte nigeriano è un pupillo di Antonio Conte che lo ha allenato ai tempi del Chelsea. Victor Moses svolgerà in giornata le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo nerazzurro. il 29enne nigeriano è stato trasformato da punta in esterno d'attacco proprio da Antonio Conte a Londra. L'arrivo di Victor Moses spinge sempre più verso l'addio Matteo Politano.

In attesa di piazzare Rodriguez, il Milan starebbe pensando anche alla cessione, in prestito, di Gabbia. Il giovane difensore rossonero ha bisogno di giocare e non mancherebbero le squadre interessate. La volontà del Diavolo sarebbe di trovargli un club che gli dia spazio in campo.

Il Barcellona è alla ricerca di una punta che possa prendere il posto di Suarez. Secondo il Mundodeportivo, il nome giusto sarebbe quello del 30enne attaccante Aubameyang. Le alternative non mancherebbero. Da Giroud, vicinissimo all'Inter, a Llorente, in uscita dal Napoli.

Cosa è successo ieri lunedì 20 gennaio 2020

"Cortocircuito" all'Inter? Ausilio dà le sue spiegazioni. Si ferma Inglese, il Parma pensa a Esposito. Napoli, Younes sta diventando un caso. La Sampdoria si fa avanti per Masiello. Paris Saint Germain: spunta Joao Pedro a sorpresa. Lautaro Martinez: nuove voci spaventano l'Inter. Mercato Milan: apertura del Psg per Cavani. Torino, c'è la fila per Millico. Juve su Emerson: la confessione dell'agente. Mercato Juve: Dybala manda un messaggio alla dirigenza. Fiorentina, nuova offensiva per Caprari. Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Getafe: porta in faccia a Suso. Fiorentina: svolta nel futuro di Chiesa. Cagliari, Castro saluta sbattendo la porta. Mercato Milan: l'operazione cessioni non è finita. PSG, Tuchel apre alla cessione di Cavani. Milan, si complica la cessione di Piatek. Mercato Inter: due sacrifici per arrivare a Eriksen e Moses. Mercato Juventus, tre big pronti a fare le valigie. Inter: Lazaro saluta, Moses in arrivo.

Virgilio Sport - 21-01-2020 | 20:06