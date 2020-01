Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Ai microfoni di Rai Sport Fabio Paratici ha parlato della trattativa Pjaca-Cagliari : Siamo molto vicini alla chiusura. Pjaca non era disponibile fino ad ottobre - novembre, quindi non è stato potuto trasferire nel mercato estivo. Siamo felici di aver trovato una società importante come il Cagliari che possa dargli l'opportunità di giocare e rimettersi in mostra. Sarà un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari.

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino : su indicazione di Iachini, gli uomini di mercato viola hanno messo nel mirino due profili. Il primo è Dell'Orco. Il giocatore di proprietà del Sassuolo è in prestito al Lecce e proprio i giallorossi non avrebbero alcuna intenzione di provarsene.

L'infortunio di Ceppitelli preoccupa il Cagliari che ha individuato il prossimo rinforzo per la difesa. Si tratta di Panagiotis Retsos, di proprietà del Bayer Leverkusen.

Come alternativa a Politano, la Roma ha sondato il terreno per Xherdan Shaqiri. Klopp ha parlato del possibile trasferimento in giallorosso dell'ex interista : Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore.

Giornata impegnativa a Casa Milan per Zvonimir Boban e Paolo Maldini, che hanno incontrato una serie di procuratori per stabilire le prossime mosse di mercato. Boban e Maldini hanno incontrato anche Edorado Uram, per parlare della situazione tecnica del giocatore che dopo il passaggio di Pioli al 4 - 4 - 2 non sembra trovare più spazio. Finora il Paris Saint Germain si è limitato ad effettuare un sondaggio : il Milan lo valuta 35 milioni di euro.

Sembra destinato a proseguire, ma anche con una finestra sul mercato, il matrimonio tra il Cagliari e Naithan Nandez, il grintoso centrocampista uruguaiano che il club sardo ha prelevato l'estate scorsa dagli argentini del Boca Juniors.

L'U.S Lecce comunica di aver acquisito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dal Genoa CFC. Il calciatore romagnolo, da domani sarà a disposizione del tecnico Liverani. Saponara ha compiuto 29 anni lo scorso 21 dicembre.

Spunta una nuova pretendente per Andrea Petagna, attaccante della Spal decisivo anche lunedì sul campo dell'Atalanta, tra l'altro sua ex squadra. Per l'ex calciatore nerazzurro si sarebbe fatto avanti il Napoli, come riferito dal quotidiano partenopeo 'Il Mattino ': da Ferrara, però, la risposta sarebbe stata immediata. Petagna è considerato fondamentale nella corsa a una salvezza non facile da ottenere ma che dopo l'impresa di Bergamo è più alla portata.

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ammette gli errori nel mercato estivo : Pedro è arrivato con un deficit muscolare importante. Si può parlare di fallimento tecnico, ma a livello economico può ancora essere un ottimo investimento per la Fiorentina avendo anche la possibilità di riportarlo a Firenze, sono le sue parole in conferenza stampa.

Juventus e Barcellona stanno ragionando sul possibile scambio Ivan Rakitic - Federico Bernardeschi, ma con il passare delle ore la trattativa è arrivata a una fase di stallo. L'affare potrebbe essere rimandato alla prossima estate.

Il presidente del Venezia Joe Tacopina in un'intervista a Dazn ha lanciato un messaggio a Daniele De Rossi, tornato in Italia dopo l'esperienza al Boca Juniors : Daniele lo sento ancora, spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia. Dai, va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia ?, le parole del numero uno dei lagunari.

Secondo quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco vuole il ritorno di Douglas Costa in Baviera : a spingere i dirigenti a puntare sull'esterno verdeoro un presunto sondaggio interno allo spogliatoio, con i senatori che sperano in un arrivo della velocissima ala brasiliana. Inoltre i diversi problemi fisici hanno minato il suo rendimento in bianconero : tra infortuni e scelte tecniche, Douglas Costa in campionato non è stato più schierato titolare dalla fine di agosto.

Inter e Parma, come spesso è capitato in passato. I nerazzurri, non mollano la presa su Darmian, che però i ducali vogliono trattenere. Il club emiliano, ha a sua volta chiesto Esposito ai meneghini, ricevendo un secco no per il prestito di un elemento che piace molto a Conte.

La trattativa tra Spal e Torino per il trasferimento di Bonifazi e Iago Falque a Ferrara ha registrato una frenata nelle ultime ore. L'affare è al momento in stallo perché a non convincere l'attaccante spagnolo sarebbe la possibilità di non giocare in serie A nella prossima stagione. Siccome le situazioni dei due giocatori sono al momento legate , Bonifazi , che avrebbe già detto sì agli estensi , deve ora attendere.

Il Sassuolo è disposto a cedere Duncan alla Fiorentina. Stando a quanto riferisce la Gazzetta di Modena la società neroverde in cambio del centrocampista ghanese chiede Riccardo Sottil, e che non ha molto spazio tra i viola. La Fiorentina non intende cedere in maniera definitiva Sottil : si lavora sull'ipotesi di un prestito di diciotto mesi.

La Juventus ha finora messo a segno un solo colpo nel mercato di gennaio, Kulusevski, in arrivo il prossimo a giugno. Ma il finale della sessione potrebbe portare occasioni insperate per la Vecchia Signora, anche in vista della prossima stagione.

Giorni frenetici per il Milan , alla ricerca di rinforzi per aumentare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione alle coppe europee. Boban e Maldini sono al lavoro per la cessione di uno tra Paquetà, Piatek, Suso o Kessie per sbloccare il mercato in entrata. Il Milan non vuole andare oltre l'offerta da 25 milioni di euro, i croati chiedono di più e hanno già detto no a proposte importanti di Wolverhampton e Lipsia.

Per stessa ammissione del direttore sportivo Daniele Faggiano, il Parma è alla ricerca di un difensore centrale di livello. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i gialloblu si sarebbero buttati nella mischia per Gian Marco Ferrari del Sassuolo.

Tesoretto di mercato in arrivo per l'Inter, che sta per cedere due giocatori per poi scatenare l'assalto negli ultimi giorni di mercato ad Eriksen e Giroud. Dopo la beffa dello scambio fallito con la Roma, Matteo Politano è ora a un passo dal Napoli. E possibile una contromossa da parte della Roma, che non ha ancora mollato Politano e che resta la destinazione preferita dell'ex Sassuolo : ma da Napoli filtra ottimismo, l'affare potrebbe essere definito già nelle prossime ore.

Per me fanno parte della rosa e dunque sono presi in considerazione come tutti gli altri , ha spiegato Sarri. Sulla condizione in generale degli uomini a disposizione, Sarri ha aggiunto : Voglio essere sempre positivo, consapevole che la mia squadra abbia sempre margini di miglioramento. La Juventus punterà, come nella precedente sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, su Gonzalo Higuain : Sta bene, anche oggi in allenamento era particolarmente vivo, ha detto Sarri.

Cosa è successo ieri martedì 21 gennaio 2020

Mercato Inter, le ultime su Eriksen. E intanto arriva una firma. Kevin Constant lascia il calcio. Vidal, Inter sempre più lontana. Rebic si sfoga: "Non sono qui per caso". Tonali, altri due sondaggi dall'estero. Luca Mora può cambiare aria. Mpoku ha fatto la sua scelta. Napoli, scoppia un altro caso: retroscena Allan-Gattuso. Pjaca, ultima chance a Cagliari. Il Parma valuta quattro soluzioni per l'attacco. Mercato Inter, non solo Eriksen: i parametri zero nel mirino. Mercato Juve: Bernardeschi ai saluti, scambio con il Barcellona. Mercato Milan, rottura totale tra un top e Pioli: addio certo. Napoli, Mertens potrebbe restare. Tottenham, Mourinho pensa a Bale. Mercato Inter: il pupillo di Conte è già a Milano. Milan, tanti club sul giovane Gabbia. Barcellona, l'obiettivo è Aubameyang.

Virgilio Sport - 22-01-2020 | 21:01