A Roma scoppia il caso-Zaniolo, è bufera anche tra i tifosi sul web

23-03-2022 08:32

Fortuna che c’è Mancini. Niccolò Zaniolo spera di ritrovare stimoli ed entusiasmo con la Nazionale dopo giorni anfibi: l’unica faccia mezza triste dopo il derby è la sua. Il talento giallorosso non è stato inserito tra i titolari contro la Lazio (ed era già successo, contro lo Spezia) e ci è rimasto male. Anche perché nè Mourinho nè i suoi collaboratori gli hanno dato spiegazioni. Sperava di entrare almeno nella ripresa, per inserire il suo nome nel tabellino del trionfo ma niente. E’ rimasto a guardare e tutto questo è successo proprio mentre il suo nome è diventato caldissimo sul mercato.

Per la Juve Zaniolo è in pole per il dopo-Dybala

Dopo l’addio di Dybala alla Juventus si riparla insistentemente di Zaniolo. Sterili le diatribe tattiche (sostituisce più Bernardeschi che la Joya), certo l’interessamento (di vecchia data) per l’ex Inter. Con la Roma che temporeggia sul rinnovo – non c’è neanche una data per l’incontro – il giocatore scontento e i messaggi che arrivano da Torino il caso-Zaniolo è bell’e servito.

Zaniolo vuol sapere se è importante per la Roma

Nicolò è ad un bivio e il derby c’entra fino a un certo punto. Vuole capire che ruolo ha nei programmi del club. Mira ad essere al centro del progetto come lo sono Pellegrini ed Abraham. Il rischio per la Roma di trovarsi in una situazione come quella di Vlahovic a Firenze è dietro l’angolo.

Tifosi Roma e Juve in fermento per Zaniolo

Sui social è bagarre sul nome del talento della Roma. Sulla sponda giallorossa c’è scetticismo: “Unico ambiente in cui dopo una vittoria in un derby se parla di caso Zaniolo”, su quella juventina freddezza: “Se dovesse andare così si, ma che Zaniolo sia un upgrade rispetto a Dybala anche no….fisicamente e tecnicamente non ci saremmo proprio”

C’è chi scrive: “Zaniolo lasciatelo là. La Roma non te la regala a 35 milioni e comunque non ci serve” o anche: “Basta con Zaniolo, arrogante e snervante… Sta bene dove sta”.

Il web è un fiume in piena: “Se si fanno nomi come Zaniolo, Berardi, sicuramente inferiori a Dybala sul piano tecnico e delle giocate, dei lampi, è perché la Juve giocherà con un 433 con loro larghi a destra sostituendo Dybala numericamente, fine. Non c’è un e non ci sarà altro Dybala”

Infine la chiosa: “Mi fa girare le scatole perdere Dybala a zero ma visto il rendimento degli ultimi anni era una scelta obbligata.. Adesso però speriamo di non prendere un altro come Zaniolo che è molto forte ma è sempre rotto…”.

