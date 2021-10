Accordo fatto: spunta la voce che fa impazzire i tifosi dell'Inter

Dagli affanni di Suning ai fasti del fondo più ricco del mondo. Potrebbe essere questo il destino dell’Inter, a dar credito almeno alle voci che rimbalzano come schegge impazzite negli ambienti della finanza. Già, perché i rumors e le indiscrezioni stavolta hanno davvero del clamoroso: il club nerazzurro potrebbe entrare a far parte della galassia Pif, il fondo saudita che ha appena rilevato il Newcastle.

L’indiscrezione: Inter a Pif per un miliardo di euro

È il quotidiano Libero a lanciare l’indiscrezione, parlando addirittura di accordo fatto: “Ma adesso, in ambienti finanziari, c’è anche chi parla di accordo già trovato. Suning sarebbe pronta a cedere la società nerazzurra al fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Pif (Public Investment Fund), per una cifra intorno al miliardo di euro. Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”.

Con Pif, Inter in un consorzio mondiale del calcio

Non solo Inter: la volontà del fondo saudita, infatti, è quella di creare un vero e proprio consorzio mondiale calcistico che collezioni star e successi, dando nuovo lustro al principe Mohammed bin Salman e all’intera dinastia al potere, macchiata da scandali e critiche. “La volontà di Pif, infatti, sarebbe quella di ripulire la propria immagine nel mondo, grazie ad una serie di investimenti tra Europa ed America. Il progetto – continua il quotidiano Libero – prevederebbe la creazione di un network nel mondo del calcio con l’acquisizione, oltre che di Newcastle in Inghilterra ed Inter in Italia, del Marsiglia in Francia e di un altro club in Brasile“.

Inter al fondo saudita, i tifosi sognano in grande

I tifosi nerazzurri sono già in fibrillazione: “Non succede, ma se succede mi dichiaro a crush”. Oppure: “Piango dalla gioia al solo leggere la notizia”. E ancora: “Spero tanto sia vero, non mi svegliate”. Sono pochi quelli che invitano alla calma: “Stiamo parlando di una semplice indiscrezione, meglio non esaltarsi”. O ancora: “Non credo sia già fatto tutto. Certo, se fosse vero avremmo svoltato sul serio”. Ma c’è anche chi fa dell’ironia, anche se amara: “Ma poi le donne potranno andare a tifare Inter a San Siro?”. Oppure: “Poi però mi raccomando: niente contestazioni alla proprietà, sarebbero silenziate per sempre”.

