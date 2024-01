L’ex difensore oggi opinionista, che sta per tornare in tv con Nicola Ventola in una trasmissione canora, attacca duramente l’ex attaccante sul loro addio alla Bobo TV

12-01-2024 17:12

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

“Il tradimento di un amico”. Così Daniele Adani descrive il suo addio alla Bobo Tv, insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, voluto da Christian Vieri, fondatore della trasmissione online.

Adani torna online con “Karaoke Night”

Niente calcio, si canta. Daniele Adani e Nicola Ventola stanno per ripresentarsi al grande pubblico con una trasmissione canora, “Karaoke Night”, su Prime Video. La ferita della “cacciata” dei due e di Antonio Cassano dalla Bobo Tv è però ancora aperta e l’ex difensore, intervistato dal Messaggero, ne approfitta per dire la sua e attaccare Christian Vieri, fondatore del web show sul calcio, che a novembre scorso decise di voltare pagina, facendo uscire dal progetto gli altri tre ex calciatori.

Bobo Tv: Adani e il tradimento dell’amico Vieri

Adani spiega che tornerà anche a occuparsi di calcio. “Torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole – le parole dell’ex difensore -. Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%. La Bobo Tv era fatta da quattro persone, una ha scelto di fare altro”. Chiaro il riferimento a Vieri, verso cui Adani ha parole durissime. “La Bobo Tv è finita a novembre inaspettatamente – ha aggiunto l’opinionista – . Era il frutto di un percorso di amici. La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell’amico“.

Bobo Tv: Adani non sente più Vieri

Proprio il sentimento di amicizia che lo legava a Vieri è stato, secondo Adani, l’elemento che ha permesso alla Bobo Tv di svilupparsi e avere successo. “Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato la Bobo Tv una quarantina di volte – ha dichiarato Adani -. Una cosa che metteva insieme tutto: il valore dell’amicizia. Una persona ha dimostrato di non meritarla. Quattro personalità forti, dei pazzi da mettere dritti. La Bobo Tv è stata una rock band”. Il rapporto con Vieri oggi è inesistente. “Non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di chiarimento”, la sentenza di Adani. Inappellabile, almeno per ora.