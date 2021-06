Addio Rizzoli, nuovo designatore arbitri scatena la bufera

Qualcuno sarà contento, altri sono più preoccupati di prima e molti pensano che comunque alla fine non cambia niente. La decisione del presidente dell’Aia Trentalange, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni e che è stata anticipata dalla Gazzetta, resta comunque forte. Finisce l’era Rizzoli, il nuovo designatore di arbitri e Var sarà Gianluca Rocchi.

Gravina ha detto no al doppio designatore

E’ stata la scelta che ha messo d’accordo Aia e Figc dopo momenti di grande tensione. Bocciata dal presidente della Figc Gravina l’idea del doppio designatore. Il livello di tensione tra Aia e Figc è stato più alto di quanto non sia trapelato nelle ultime settimane, tanto da sfiorare un clamoroso strappo che poteva portare addirittura al rischio di Commissariamento degli arbitri. Alla fine in omaggio al nuovo che avanza è stato deciso di sostituire Rizzoli con Rocchi che sarà il nuovo designatore unico.

Messina entrerà nello staff con Rocchi

Un ruolo – si legge sulla Gazzetta – lo avrà quasi certamente anche Domenico Messina, ex designatore prima di Rizzoli. Trentalange aveva pensato a lui anche come nuovo designatore, ma un cambio per essere accettato dalla Figc non poteva che presentare un volto «nuovo» e credibile, quello di Rocchi appunto. Messina metterà probabilmente la sua esperienza al servizio dello stesso Rocchi, ma bisognerà capire con quale ruolo.

Ma chi è Rocchi? In molti storcono il naso perché – come quasi sempre – lo reputano troppo filo-juventino e ricordano quanto accadde nella sua ultima partita da arbitro quando per Juve-Roma gli fu riservato un vero e proprio “picchetto d’onore” all’Allianz Stadium poco dopo l’ultimo fischio della sua 263^ partita in serie A. Soltanto una leggenda come Concetto Lo Bello ha arbitrato più volte (328) nel massimo campionato. In carriera Rocchi vanta un ricco palmarés (un Mondiale, un’Olimpiade, una Confederations Cup, una finale di Europa League, una Supercoppa Europea) e quel pomeriggio fu omaggiato da tutti i giocatori in campo, con tanto di maglie personalizzate e “schiumata” finale di Cuadrado con conseguente finto cartellino rosso tra risate e schiamazzi.

I tifosi preoccupati per la scelta di Rocchi

Quanto basta per agitare i complottisti sul web: “Serve cambiare modo di arbitrare , guardate gli Europei gli arbitri fischiano pochissimo e non ammettono sceneggiate o tuffi !” o anche: “Ma è quello dello schiuma party a fine partita? Dalla padella alla brace … per chi sperava in meglio !!” oppure: “Scuola Juve…cresciuto nelle.giovanili di Vinovo” e infine: “La Juve si tutela”.

