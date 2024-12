Aleix Espargaro dalla MotoGP al ciclismo, svolta clamorosa: firma con la Lidl-Trek, la squadra di Matteo Milan

Espargaro sarà il primo a passare dai motori al ciclismo: clamorosa svolta per l'ex pilota di MotoGP, che però ha un contratto firmato da collaudatore Honda.

Sempre due ruote sono ma il passaggio dalla MotoGP al ciclismo rappresenta davvero una svolta clamorosa per Aleix Espargaro. Altro che ritiro, il 35enne spagnolo è pronto per una nuova avventura professionale. Non ha scelto neppure una squadra banale per calarsi nell’intrigante mondo delle bici: ad attenderlo, secondo quanto riporta la testata Relevo, ci sarebbe infatti la Lidl-Trek.

Espargaro il primo a passare dai motori al ciclismo pro

Quando Valentino Rossi passò dalle due alle quattro ruote fu una bella rivoluzione, anche se i risultati colti dal “Dottore” nella sua nuova avventura non possono essere certamente paragonati ai fasti di quando incantava i circuiti, conquistando trionfi a ripetizione. Nessuno, però, nel mondo dei motori ha mai cambiato sport abbracciando il ciclismo. C’è sempre una prima volta e tocca ad Aleix Espargaro abbattere il tabù. L’ex pilota dell’Aprilia è in procinto di firmare il suo contratto con la compagine statunitense che vanta tra i propri corridori anche il giovane talento italiano Matteo Milan.

Il doppio ruolo di Espargaro

In questa storia, tuttavia, non tutto, è ancora così chiaro. Bisogna capire cosa accadrà per quanto riguarda il lavoro già fissato di Espargaro nel motociclismo, avendo lo spagnolo firmato un contratto come collaudatore Honda per la prossima stagione. Un’attività, quest’ultima, peraltro già ufficialmente cominciata. Sarà possibile per l’ex pilota mantenere il doppio impegno? E inoltre, quale sarà il suo ruolo effettivo all’interno della Lidl-Trek?

Cosa farà Espargaro per Lidl-Trek

Il dubbio nasce dal fatto che i 30 posti nella squadra WorldTour per il 2025 sono già tutti occupati e la stessa Lidl-Trek è già al completo. Possibile che Espargaro faccia la riserva o che magari gareggerà con la Lidl-Trek Future Racing, la squadra giovanile del team che lo scorso anno ha dominato a livello juniores? Un indizio lo dà il diretto interessato sui social definendosi come ciclista. L’inizio di una nuova, imprevedibile e per certi versi ancora “misteriosa” avventura.