Juventus, Allegri esce allo scoperto su un ritorno di Del Piero e sul mercato

Il tecnico cerca la quinta vittoria di fila col Cagliari e non pensa ancora allo scontro diretto con l'Inter: senza Rabiot il capitano sarà Locatelli

10-11-2023 14:21

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Mantenere le distanze dall’Inter, che è a +2, e puntare allo scontro diretto dopo la sosta per il sorpasso. Il piano della Juventus è questo, di mezzo c’è il Cagliari da battere domani (sperando magari in un regalo del Frosinone con i nerazzurri), i tanti nazionali che saranno via per 10 giorni e un profilo basso che ancora impedisce ad Allegri di parlare di primato e scudetto. Il tecnico bianconero allontana pensieri troppo ambiziosi, ricorda quanta strada ci sia ancora da fare e ribadisce la necessità di mantenere i piedi per terra.

Juventus, Allegri rivela il capitano di domani

Puntare alla quinta vittoria di fila è l’obiettivo: “Vogliamo vincere per la classifica, per mantenere i punti di vantaggio sulla quinta e chiudere un ciclo felice prima della sosta”. Non ci saranno Danilo e Rabiot il capitano sarà Locatelli (“un bel premio visto che è fresco di rinnovo”), non ci sarà Rugani e giocherà Gatti: “Non possiamo fare esperimenti, il Cagliari viene da 3 vittorie di fila ed hanno Ranieri in panchina che non è poco, non dovremo perdere la compattezza di squadra. Non dobbiamo strafare. Quando torna Danilo? Dopo la sosta non credo, non vogliamo correre rischi”.

Allegri allontana il pensiero dell’Inter

Difficile non pensare all’Inter: “Intanto c’è prima la sosta, la partita di domani è difficile anche perché dopo 4 vittorie c’è il rischio di abbassare l’attenzione, non dobbiamo pensare alla gara che ci sarà tra 15 giorni, altrimenti buttiamo tutto quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Allegri dribbla la domanda sul mercato

Il segreto della Juve di questa stagione è una difesa granitica: “Ogni anno è diverso da quello precedente, questo è un gruppo straordinario ma abbiamo fatto solo 11 partite, dobbiamo far forza nei nostri limiti. Capitolo mercato: con la società non ne abbiamo parlato, stiamo lavorando per diventare più forti. La forza di questo gruppo è in quelli che giocano meno che danno sempre la carica e gli stimoli a tutti”.

Al Milan sta per tornare Ibra, servirebbe un leader come Del Piero alla Juve? “Sono cose che non riguardano me ma la società, ci sono altre persone a decidere per il bene della società”. La Juve le coppe non le fa ma le italiane stanno andando molto bene in Europa: “In Italia si tende a sminuire il valore che abbiamo, le squadre italiane hanno sempre fatto bene. Sono contento, ecco perché dobbiamo avere l’obiettivo di tornare in Champions”.