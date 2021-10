Allegri conferma: "Juventus-Sassuolo, fuori Kean e Bernardeschi"

26-10-2021 16:37

Distanza invariata dal primo posto, ma niente avvicinamento alla vetta. Gli scontri diretti del weekend tengono la Juventus a dieci lunghezze da Napoli e Milan, in seguito al pari nel Derby d’Italia contro l’Inter. Ora, per i bianconeri, l’infrasettimanale contro il Sassuolo.

Una partita da vincere a tutti i costi per la formazione di Allegri, consapevole di non poter più sbagliare contro le medio-piccole, nonostante un periodo di risultati utili consecutivi importante tra Serie A e Champions League. Per lo Scudetto, però, impossibile fermarsi.

Allla vigilia di Juventus-Sassuolo, Allegri ha parlato così: “Giochiamo contro una squadra che sa giocare bene a calcio. Domani è una partita da vincere, altrimenti il punto di Milano non avrebbe senso. I ragazzi lo sanno. Serve vincere, non giocare”.

Capitolo formazione, out due pedine importanti: “Fuori Bernardeschi e Kean, ma abbiamo recuperato Rabiot. Kaio Jorge? E’ bravo, lo ha dimostrato sia col Torino sia con l’Inter. Si è presentato. Sta lavorando e sta crescendo. Credo che possa avere un’ottima carriera. È sveglio, tecnico e sa come si gioca a calcio”.

Allegri lo ripete più volte: “Se vinciamo domani il pari dell’Inter ha avuto senso, altrimenti è come aver perso a Milano. Non abbiamo grandi margini. In questi 10 giorni, con responsabilità, ci giochiamo molto. Giocano Perin, Chiesa e Dybala. De Ligt rientra”.

Chiesa giocherà, Allegri è certo della sua forza nonostante l’appunto riguardo San Siro: “E’ un giocatore di livello internazionale, ha giocato tanto e viene dall’Europeo. Ha un dispendio alto e veniva da partite giocate di seguito. Domenica, sbagliando, avevo letto la partita in un determinato modo mettendo Kulusevski su Brozovic. Poi non sapevo che quello tirasse con la deviazione e prendessimo gol. Ma ci sono tante partite, Chiesa non è andato in panchina per demerito: avevo letto la partita così”.

OMNISPORT