Allegri, non ne va bene una: i tifosi della Juve rispondono alle sue parole

Sarà prevenzione, sarà che ha sempre tutti i fucili puntati contro ma fatto sta che il povero Allegri come fa sbaglia. Non solo – per i tifosi della Juventus – in campo visto che ancora non si è vista una squadra all’altezza delle aspettative ma anche fuori. Ovvero nelle conferenze stampa. Le parole del tecnico livornese alla vigilia della gara con la Salernitana non sono infatti piaciute al popolo di Madama.

Per Allegri la Juventus non deve essere bellina e simpatica

Allegri nel tornare al match perso contro il Psg in Champions ha detto: “Non mi piace che dopo Parigi siamo diventati anche simpatici, noi dobbiamo diventare antipatici perché vuol dire che sei vincente. Non dobbiamo diventare simpatici e bellini, altrimenti mi arrabbio”

Allegri vuole una Juventus arrabbiata

Poi ha aggiunto: “Martedì quando siamo usciti da Parigi ci doveva essere la consapevolezza di aver fatto delle buone cose, ma non essere contenti perché non abbiamo fatto risultato. Quindi c’era da essere solo arrabbiati“.

I tifosi della Juventus rispondono ironicamente ad Allegri

Fioccano le reazioni su twitter: “Non preoccuparti che “simpatici e bellini “ non lo diventeremo mai”, oppure: “Ma una Juve bellina e perdente Allegri quando mai l’ha vista? Oppure si vuole parare il c… e ci vuole fare capire che bellini non saranno mai perché ci vuole fare credere che se si è Bellini poi si è perdenti? … mentre gli altri allenatori vogliono giocare bene, mah” e ancora: “Ancora con “bellini e perdenti”. Sarebbe bello se qualcuno in sala stampa si alzasse e dicesse “Guardi che mediamente la sua Juve è brutta come una vomitata di gatto”. Ma capisco che teniamo tutti famiglia”.

C’è chi scrive: “Chissà che squadra bellina crede di allenare Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio della porta, peggio hanno fatto solo Sampdoria, Monza e Spezia” e poi: “Quando Allegri parla di essere bellini come contraltare ad essere vincenti proprio non lo capisco” e ancora: “Sta retorica te la devi levare dalla testa, non esiste correlazione. Noi non siamo né vincenti né tanto meno bellini. Basta Allegri, guarda al futuro, dimostra che sei in grado di evolverti. Torna ad essere quello dei primi tre anni, è la Juve che lo vuole” e infine: “Ma dove ha visto gente contenta per aver perso? Nello stesso film dove diceva di vedere troppo entusiasmo?”