Allegri-Spalletti: alta tensione nel post-partita di Napoli-Juve

Animi davvero tesi nella sala stampa del post-partita di Napoli-Juventus. Al contrario di quanto successo sul campo, dove abbiamo assistito ad una partita piuttosto tesa ma tutto sommato corretta dal punto di vista caratteriale, i due tecnici Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno dato vita ad un acceso diverbio destinato a riempire le pagine dei quotidiani nazionali per diversi giorni.

Entrambi di origine toscana, e dunque abituati a dire cosa gli passa per la testa in ogni occasione, non hanno di certo fatto mancare le scintille nel post-partita della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Tutto sarebbe nato, secondo quanto riportato da Sky Sport, da alcune lamentele che Luciano Spalletti avrebbe rivolto al direttore di gara, Massimiliano Irrati da Pistoia. Lamentele non apprezzate, vista la sconfitta, da Massimiliano Allegri, che dunque si sarebbe rivolto in tono sprezzante al collega partenopeo. Subito dopo, nel corso nella conferenza stampa, è lo stesso Spalletti a chiarire l’accaduto:

“Cosa è successo con Allegri? Non me l’aspettavo questo faccia a faccia. Sono andato a salutarlo all’inizio e poi alla fine, ma era andato via e lo volevo salutare adesso. Non c’è stata nessuna frizione. Ho sempre perso, caz… Una volta che vinco mi vieni a fare la morale?”.

Alcune frasi dette di getto, evidentemente dettata dall’emozione del momento, dalla gioia per un successo arrivato al cardiopalma a 5 minuti dalla fine grazie ad un gol di Kalidou Koulibaly. Dopo quanto successo in campo, questi sono i diverbi che immancabilmente animano il nostro campionato di Serie A, una lega sempre meno competitiva dal punto di vista tecnico ma sempre piena di polemiche e di attacchi reciproci fulcro dell’anima italiana che ci anima tutti.

Di tutto questo rimane comunque lo spettacolo offerto in campo dalle due formazioni, partita dall’altissimo significato sportivo nonostante siamo solamente alla 3° giornata. Con queste premesse, ad arrivare a fine maggio ne vedremo delle belle.

OMNISPORT | 11-09-2021 22:00