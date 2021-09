La Juve illude e perde ancora, tifosi furiosi: Non lo vogliamo più

Un punto in tre partite: il nuovo corso di Allegri alla Juventus non poteva cominciare peggio. Un avvio da incubo, come da incubo – per come è maturata – è la sconfitta incassata dalla Vecchia Signora allo stadio Maradona contro il Napoli. Morata illude nel primo tempo, poi nella ripresa i pasticci di Szczesny e Kean spianano la strada alla rimonta partenopea. Tifosi furiosi soprattutto con il portiere.

Juve, entusiasmo per il primo tempo al Maradona

Dopo un inizio difficile, la Juve si ritrova in vantaggio con Morata e i commenti sui social iniziano a essere più ottimisti rispetto alla vigilia. “Considerato che siamo senza squadra, mi aspettavo decisamente peggio”, ammette un tifoso bianconero. “Non male, squadra solida, spirito Juve, grinta e determinazione come ai tempi belli”, sottolinea un altro fan. Qualcuno elogia i migliori in campo che non ti saresti aspettato: “Bernardeschi e Rabiot irriconoscibili, nel senso che stranamente sembrano giocatori di calcio”. Altri preferiscono incoraggiare le nuove leve: “Applausi per tutti, ma soprattutto per Pellegrini che non mi è dispiaciuto affatto e non era per nulla scontato”.

Napoli-Juve, ripresa da incubo per i tifosi bianconeri

Nell’intervallo in sede di commento sono in molti a lamentarsi per la telecronaca: “Si vede chiaramente che tifano per il Napoli“. Curioso notare come invece nei forum di tifosi partenopei siano pronti a giurare: “Quei due al commento sono ultrà della Juve“. Qualcuno invece stigmatizza i “tuffi” dei calciatori avversari: “Sono dei professionisti della simulazione”. Poi però tutte le invettive si concentrano verso una sola direzione. “Szczesny che combini! Com’è possibile!”, è uno dei commenti più edulcorati dopo la clamorosa papera del portiere sul ‘tiraggiro’ di Insigne che propizia il gol di Politano. “Non vogliamo vederlo più”, aggiunge un altro e sono in tanti a pensarla alla stessa maniera: “Ma Donnarumma non andava bene, vero?”. Qualcuno invoca l’ingresso di Kean: “Ma che aspetta Allegri a mandarlo in campo?”. Poi però il sostituto di Ronaldo entra e da un suo errore nasce il gol di Koulibaly. “Mamma mia tutto storto, questa non è proprio annata ragazzi”.

