Altra polemica su Jacobs: "Il suo oro vale meno”

A quasi due settimane dal trionfo di Tokyo, la vittoria di Marcell Jacobs continua a essere oggetto di discussione e polemiche, soprattutto all’estero. L’ultimo capitolo lo ha aperto Michael Johnson, 4 ori olimpici nella velocità alle Olimpiadi tra Barcellona ’92, Atlanta ’96 e Sydney 2000.

Johnson minimizza l’oro di Jacobs

Pur sottolineando l’impresa di Jacobs, il 53enne ex campione statunitense ha rimarcato come il successo dell’italiano sia “attenuato dal fatto di non avere tempi rilevanti precedenti alle Olimpiadi”.

Non solo, Johnson ha anche spiegato come una scelta di comodo quella di Jacobs, che ha deciso di non correre in autunno e tornare alle gare direttamente nel 2022. “Meglio rimanere a casa a godersela piuttosto che rischiare di essere battuto in Diamond League”, ha commentato l’olimpionico americano scatenando ovviamente le reazioni dei tifosi italiani.

La reazione dei tifosi azzurri

“L’hanno presa serenamente anche gli americani vedo… e si gode ancora”, il commento di Stefano su Twitter. “Ma glie rode a tutti che ha vinto un italiano? E che caspita…”, aggiunge MR. “Niente da fare, questi rosicheranno fino a Parigi 2024”, scrive invece Canhoteiros. Ma tra i supporter di Jacobs c’è anche chi dà ragione a Johnson, come Prof: “Per quanto concerne la mancata partecipazione agli appuntamenti della Diamond League, ha ragione. Ieri, tra me e me, ho avuto il medesimo pensiero”.

E CR76 aggiunge: “Sinceramente ho qualche dubbio che si possa riconfermare non so ora, magari è il suo momento, ma in futuro… è strano come in poco tempo sia riuscito a migliorare tanto, non vorrei fosse stato un momento in cui aveva una forma fisica e mentale perfetta”.

SPORTEVAI | 13-08-2021 11:12