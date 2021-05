"Altro che Shakespeare e Pirandello", è bufera su Juve-Inter

Attesa, tensione, polemiche e le consuete discussioni sulle decisioni arbitrali. Non è mancato nulla in questo Juventus-Inter, relegato in tono minore dallo scudetto già conquistato dai nerazzurri e dalle difficoltà di classifica dei bianconeri. Di sicuro non è mancato il pathos legato alla classica per antonomasia del calcio italiano, testimoniato in modo esemplare dalle analisi graffianti di Giampiero Mughini.

Juve-Inter: “Mai visto nulla di simile in 60-70 anni”

Ecco l’incipit dell’articolo scritto dall’opinionista di fede bianconera per Dagospia: “Ma che William Shakespeare, Luigi Pirandello, Arthur Miller a confronto con quello che è successo di teatrale nel secondo tempo di questo Juve-Inter 3-2 che consente ai bianconeri di continuare a sperare nei 100 milioni di euro o magari di più che ti assicura la presenza in Champions. Non ricordo nulla di simile in 60-70 anni che guardo i match di football”.

Juve-Inter, anche Mughini contro Calvarese

Quindi un attacco alla direzione di gara di Calvarese: “Ed ecco che l’uomo-Sky della partita diventa l’arbitro il quale punisce con un giallo un contatto vigoroso di Bentancur ma non più che questo, e siccome il nostro eroe aveva già preso un giallo, due gialli fanno un rosso. Mai visto nella storia del calcio qualcosa di simile. Mai”.

Juve-Inter, l’ammissione sul rigore

Infine l’episodio clou, il rigore concesso ai bianconeri nel finale per contatto Cuadrado-Perisic: “Cuadrado riceve una palla in area nerazzurra, fa una finta secca delle sue cui il difensore interista si oppone col corpo. È rigore? Non lo so. L’arbitro lo dà. Cuadrado lo tira dieci volte meglio di quello che aveva tirato e segnato Ronaldo nel primo tempo. 3-2 per la Juve“. Significativo anche un elogio a Pirlo: “Nel frattempo era successo qualcosa di inaudito, che Pirlo (bravissimo!!!) metta fuori Ronaldo, il quale fa la faccia di uno che stia assistendo a un sacrilegio, e invece era una decisione ragionevolissima a quel punto della partita”.

Juve-Inter, bufera su Mughini

“Mughini come al solito ha visto un’altra partita”, è il commento di un tifoso nerazzurro. “Cioè lo scandalo adesso sarebbe l’espulsione di Bentancur e non i due rigori inventati per la Juve?”, un’altra critica. “Sembra un editoriale per un sito di tifosi della Juventus“, è un altro giudizio. “Però se persino Mughini ammette tra le righe che non c’è il rigore su Cuadrado, allora qualcosa vorrà pur dire. Meditate gente, meditate”.

SPORTEVAI | 16-05-2021 09:28