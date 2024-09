America's Cup, l'equilibrio regna sovrano. Ma Luna Rossa se non fa errori sa di essere più forte di Ineos

Luna Rossa e Ineos proseguono a braccetto, ma gli italiani se non fanno errori (o lamentano problemi) sembrano leggermente superiori. Martedì vento ancora sostenuto

Più livellata di così, proprio nessuno avrebbe potuto studiarla. Perché quella tra Luna Rossa e Ineos Britannia sembra davvero una sfida sul filo del rasoio: equilibrio totale, dove la differenza la fanno piccoli dettagli apparentemente impercettibili all’occhio umano.

Un livello di competizione altissimo che sta tenendo tutti sulle spine, con la situazione in perfetta parità dopo le prime tre giornate di regate effettive. Anche se poi la differenza avrebbe potuto farla quella di due giorni fa, decisa però dalla progressiva perdita di vento che ha impedito ai britannici di scappare sul 2-1 (poi ci sono andati lo stesso domenica, ma per altri motivi).

Se non commette errori, Luna Rossa ne ha di più

Il borsino della quarta giornata di regate (terza ai fini del punteggio) sorride tendenzialmente a Luna Rossa. Che nel sesto match race ha dimostrato di avere probabilmente qualcosina in più rispetto a Ineos quando non commette errori. Le barche sono praticamente alla pari, ma quella italiana in assenza di eventi “esterni” (vedi la rottura delle stecche che sono costate il punto del 2-1 o l’orzata sbagliata alla partenza della quinta regata) è sembrata essere appena più performante, come dimostra l’andamento della prima regata di giornata. Che Luna Rossa ha perso unicamente per quell’errore in partenza, senza il quale magari la fuga sarebbe stata già realtà.

“Difficile dirlo, ma sicuramente avremmo dovuto gestire meglio le fasi prima della partenza, evitando di incappare in un errore che c’è costato la regata”, spiega Checco Bruni. “Oggi abbiamo trovato condizioni ideali per regatare e sinceramente c’è un po’ di rammarico per come si è sviluppato il primo match race. Il secondo è stato invece perfetto sotto ogni punto di vista: la reazione che abbiamo avuto ci ha dato la conferma che siamo tutti sul pezzo, decisi a raddoppiare gli sforzi per provare a schiacciare Ineos”.

Ainslie tira dritto: “Un’altra giornata positiva”

Quel che servirebbe a Luna Rossa, al di là delle considerazioni legate ai singoli episodi di gara, è un modo per mettere pressione ai britannici nel punteggio. Basterebbe insomma vincere la prima regata di giornata per andare in vantaggio e obbligare Ben Ainslie e i suoi ragazzi a rincorrere con la pressione del non avere più molti jolly a disposizione.

“Bravi gli italiani a competere al meglio nella sesta regata, dove davvero non hanno sbagliato nulla”, ha commentato il timoniere di Ineos, “ma bravi anche noi nella quinta regata a tenerli dietro, forzando l’errore che ci ha permesso di prendere un buon vantaggio già alla partenza. Loro però sono sempre lì, hanno risposto alla grande nel secondo match race di giornata, e questo testimonia quanto equilibrio ci sia in questa prima parte della serie di finale. Noi però tiriamo dritti per la nostra strada: la giornata alla fine è positiva, siamo sul 3-3 e continueremo a giocarci tutte le nostre carte”.

Spithill e le modifiche “minime” che fanno la differenza

James Spithill è sembrato al solito molto rilassato, veterano qual è di sfide così serrate e intense. Soprattutto però nel post regata ha fatto capire che sulla barca verranno fatte altre regolazioni per cercare di trovare ulteriore velocità. “È incredibile come possano bastare anche pochissime modifiche per guadagnare metri durante il match race. Anche un paio di semplici manovre possono cambiare l’esito delle regate a favore dell’una o dell’altra imbarcazione.

L’errore nella prima regata? Bravi loro a metterci nelle condizioni di finire sugli scarichi e perdere velocità. Nella seconda partenza abbiamo più o meno ripetuto la stessa manovra, ma con risultati ben diversi, tenendoli fuori sul lato sinistro e obbligandoli a seguire le nostre mosse. La reazione è stata notevole dopo la delusione della quinta regata, ma questa è una serie destinata a durare a lungo”.

Anche se martedì potrebbe davvero rappresentare uno spartiacque: a Barcellona è previsto vento abbastanza sostenuto, di poco inferiore ai 20 nodi, un quadro che ricalcherà le condizioni affrontate nella giornata di lunedì. L’occasione buona per Luna Rossa per provare a fare una scatto avanti (si spera, decisivo).