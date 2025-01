Anguissa, il gol per il piccolo Daniele e le lacrime: piange in diretta dopo Napoli-Verona

L'emozione del centrocampista: "Sarai sempre con noi", la scritta mostrata dopo la prodezza. Quindi l'abbraccio coi genitori del piccolo e il pianto durante l'intervista a DAZN.

In campo è un lottatore, un guerriero. Uno di quegli omaccioni grandi e grossi che mettono paura agli avversari. Frank Zambo Anguissa, però, è tutt’altro che un burbero. È un ragazzo dal cuore d’oro. Un padre di famiglia. Uno dei calciatori del Napoli più colpiti dal dramma che ha scosso tutta la squadra e, in fondo, tutta la tifoseria partenopea: la morte del piccolo Daniele, stroncato da un male incurabile proprio mentre i suoi beniamini vincevano la sfida del Franchi contro la Fiorentina. Il Napoli contro il Verona ha vinto soprattutto per lui. E Anguissa ha fatto gol.

Anguissa, la prodezza che ha chiuso Napoli-Verona

Una rete che ha chiuso il match contro gli scaligeri, blindando il vantaggio arrivato dopo una manciata di minuti grazie a un’autorete di Montipò dopo un palo colto da capitan Di Lorenzo. Al 15′ della ripresa Anguissa ha ricevuto palla da Lukaku al limite dell’area dell’Hellas e ha lasciato partire un sinistro fulminante, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol sopraffino. Una prodezza festeggiata dal centrocampista camerunense con trasporto ed emozione. E con l’inevitabile dedica al piccolo guerriero andato via troppo presto.

La dedica di Anguissa al piccolo Daniele dopo il gol

Subito dopo il gol Anguissa ha fatto un inchino e ha indicato il cielo, poi ha mostrato un polsino con una scritta significativa: “Sarai sempre con noi”. Già in occasione delle sfide di Udine e Genova, il mediano del Napoli era andato a segno e aveva rivolto messaggi d’incoraggiamento al piccolo tifoso, che era diventato un po’ la mascotte della squadra. Purtroppo Daniele non ce l’ha fatta, ma – come sottolineato da Anguissa – il suo ricordo non abbandonerà mai il gruppo allenato da Antonio Conte.

Napoli, l’abbraccio ai genitori del ragazzo scomparso

A fine match Anguissa, come del resto altri calciatori del Napoli, ha abbracciato con commozione i genitori di Daniele, presenti a bordo campo al Maradona. Lo stesso hanno fatto Di Lorenzo, Raspadori, Lukaku e anche altri. Poi, premiato come MVP del match, il camerunense si è presentato in postazione per l’intervista di rito su DAZN. E qui ha vissuto un ulteriore momento di emozione fortissima.

L’emozione di Anguissa: lacrime in diretta su DAZN

Il primo pensiero per il piccolo Daniele: “È sempre stato un ragazzo coraggioso e per lui ci siamo detti che dobbiamo vincere tutte le partite. Ci stiamo provando. Stasera abbiamo giocato per lui e abbiamo vinto. Se sono un centrocampista migliore anche grazie a lui? Diciamo di sì”. A questo punto Anguissa ha chiesto un fazzoletto ed è scoppiato in lacrime, interrompendo l’intervista. “Non so cosa dire, scusatemi”. Poi ha aggiunto: “Scudetto? Come ho sempre detto, non ci vogliamo pensare. Pensiamo partita dopo partita e poi faremo i conti. Noi vogliamo vincere, il Napoli vuole vincere perché si deve vincere quando si è una grande squadra“.