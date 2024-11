All'indifferenza criptica di Anna Kalinskaya dopo la Coppa Davis, Jannik Sinner replica con zero post

Nuova storia di Anna Kalinskaya. I social rumoreggiano e l'indiscrezione sta crescendo: la fine della loro relazione è davvero più vicina, con questi post in sequenza?

Arduo prevedere se ciò possa costituire l’ultimo atto. L’epilogo di un libretto pucciniano quasi, per i toni assunti, della storia tra Jannik Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya. Il suo silenzio rispetto al successo del numero 1 del ranking tra ATP Finals e Coppa Davis stride con l’immagine idilliaca, iperbolica cristallizzata nel bacio pubblico dopo la vittoria degli Us Open.

Anche allora le insinuazioni, le allusioni rischiavano di stritolare un amore appena nato, anche se non proprio sotto una buona stella per via delle polemiche scaturite dalla crisi affrontata da Jannik, il suo forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la vacanza in Sardegna.

Sinner vince la Coppa Davis, Anna Kalinskaya loda Miami

Insomma, Anna Kalinskaya divide nel suo silenzio. Nel suo sapiente ricorso alle stories e con i suoi like, i suoi defollow e la sequenza ininterrotta di commenti dei suoi estimatori. Certo, continua a colpire il tempismo che detta la pubblicazione dei post della tennista russa su Instagram — poco dopo il punto decisivo dell’altoatesino nel match contro Tallon Griekspoor.

Mostra il panorama di Miami, dove continua a collocare pare una sorta di nuovo inizio, anche in vista della nuova stagione: “So peaceful”, “Che pace”. Nessun commento da parte sua per il successo dell’Italia e mutismo completo su Sinner.

I messaggi criptati di Anna

Non vi è stata conferma, ma anche l’assenza di riscontri poteva essere preventivata in un simile frangente: a dodici mesi di distanza dalla notte sublime, vissuto sempre in quel di Malaga con la Coppa Davis stretta tra le mani degli Azzurri, Sinner è tornato da best player, numero 1 indiscusso, autentico dominatore della stagione che lo ha deciso Re del tennis.

Kalinskaya invece continua a postare storie complicate da decifrare, da capire se non in una direzione.

Anna pochi giorni fa aveva pubblicato uno sfogo o qualcosa di simile: un biglietto con scritto “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te” con colonna sonora da brividi, «Missing Pieces», che allude senza citare. Ammettiamo che pur taggando Jannik, il pensiero è andato a lui che mette like e non adotta la stessa tecnica del defollow della tennista, la quale si sta preparando con il suo team alla ripresa.

Il nuovo reel pubblicato da Kalinskaya

Il reel pubblicato e condiviso da Santi Dimperio che ne cura la preparazione atletica e al quale la tennista russa ha dedicato un video vuole intendere come la testa sia lì della numero 14 del ranking WTA in vista degli impegni della stagione. La dedica è al suo team, con cui riprende le attività.

Sinner vincitore delle ATP Finals e Anna Kalinskaya

Vittoria e celebrazione di Sinner

Quel che è evidente, un fatto incontestabile, è la linea zero post sull’argomento da parte di Jannik che non intende essere stritolato dal triangolo che imperversa e che rischia di travolgere lui, la comunicazione e la sua stessa immagine. Pur con la Coppa Davis di nuovo tra le mani.