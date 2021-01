Antonio Caracciolo non concede alibi al Pisa

L’era Knaster si apre con una sconfitta per il Pisa.

A Chiavari i nerazzurri di mister D’Angelo si illudono con il gol di Caracciolo, ma cedono alla rimonta dei liguri.

Le condizioni del campo e qualche recriminazione arbitrale non bastano allo stesso Caracciolo per assolvere la squadra.

“Siamo dispiaciuti per non aver vinto. Forse se non ci fosse stato annullato un gol, regolare, loro avrebbero fatto più fatica e la gara sarebbe stata diversa – l’analisi postgara dell’esperto difensore – Abbiamo subito il gol del pareggio in chiusura di primo tempo su un rigore molto dubbio e abbiamo preso la rete del 2-1 in uno dei due contropiede che abbiamo concesso, ma le condizioni del terreno di gioco non devono essere un albi per noi. Eravamo a conoscenza delle difficoltà e dovevamo essere più cattivi e concentrati in diversi frangenti.

“Lavoreremo in settimana per evitare errori sulle ripartenze avversarie. Non bisogna abbattersi nè esaltarsi, ma stare uniti e lavorare sodo. Pensiamo alla partita contro la Reggiana”.

OMNISPORT | 23-01-2021 10:35