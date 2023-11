Arbitri: castigo per cinque fischietti, scelta a sorpresa per il derby di Roma

Le designazioni della 12esima giornata di serie A: Piccinini per la Juventus col Cagliari, Dionisi per l’Inter, Abisso al Milan e Prontera al Napoli

Nessuno fermato ma sono ben cinque gli arbitri messi “in castigo” dal designatore della Can dopo una settimana ricca di errori tra campionato e coppa Italia. Non manca qualche sorpresa nelle scelte di Rocchi che riserva tre top come Orsato, Doveri e Maresca a gare senza le primissime della classe (rispettivamente Genoa-Verona, Monza-Torino e Fiorentina-Bologna) e si concede qualche scommessa sui big-match.

Feliciani bocciato dopo due gare da incubo

Tra i 5 bocciati c’è Feliciani che, già reduce da una prova discutibile in Juventus-Verona (quando annullò due gol a Kean e non giudicò bene la gomitata di Gatti a Djuric), ne ha combinate di tutti i colori in coppa Italia, danneggiando il Lecce contro il Parma. Sarà solo IV uomo in Inter-Frosinone, affidata a Dionisi.

Rapuano rimandato per il gol del Napoli

A Rocchi non è piaciuto neanche Rapuano, che non ha visto il fuorigioco di Olivera in Salernitana-Napoli nell’azione che poi ha portato al gol di Raspadori. L’arbitro di Rimini farà solo il IV uomo in Lecce-Milan che verrà diretta da Abisso. L’arbitro siciliano non sembra in un momento di forma scintillante ed alterna prestazioni buone ad altre deludenti ma il designatore ha molta fiducia in lui: una scommessa di Rocchi visto che il fischietto siciliano non ha iniziato benissimo la stagione.

Sozza mandato in B dopo l’errore contro l’Inter

Dopo l’errore in Atalanta-Inter, quando non vide un fallo su Dimarco in occasione del gol di Scamacca, l’arbitro Sozza è stato invece mandato in B per Spezia-Ternana. Farà il IV uomo in Sassuolo-Salernitana Juan Sacchi, che non ha convinto in Milan-Udinese. Dopo gli abbagli in Torino-Frosinone di coppa Italia retrocesso anche Fourneau che sarà IV uomo in Fiorentina-Bologna.

Massa per il derby Lazio-Roma

Il big-match Lazio-Roma è stato affidato a Massa. Una decisione inattesa visto che il fischietto di Imperia aveva diretto già l’ultimo derby romano, vinto 1-0 dalla Lazio grazie ad una rete di Zaccagni nella ripresa. Gara che fu molto accesa per via delle proteste scaturite a seguito dell’espulsione di Ibanez nel primo tempo e per il mancato rosso a Luis Alberto. Sarà il ventiseiesimo precedente tra l’arbitro Massa e la Lazio. L’arbitro della sezione di Imperia ha diretto 11 vittorie biancocelesti, 5 pareggi e 9 sconfitte. Massa aveva arbitrato 26 match anche dei giallorossi ed il bilancio era di 10 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

Piccinini dopo il mani di Pulisic arbitra la Juve

Sorprende la scelta di inviare Piccinini per Juventus-Cagliari. Il fischietto forlivese è all’ottavo gettone stagionale complessivo, il quarto in Serie A (ha già diretto Sassuolo-Hellas Verona 3-1 alla 3^ giornata, Salernitana-Frosinone 1-1 alla 5^ e Genoa-Milan 0-1 all’8^). Proprio in quest’ultima partita era stato contestato per il celebre gol di Pulisic che si era aiutato col braccio anche se il Var sostiene di non aver avuto immagini chiarissime dell’episodio.

Piccinini ha al suo attivo in A 54 direzioni, 235 ammonizioni, 6 espulsioni per doppio giallo, 4 cartellini rossi diretti e 17 calci di rigore concessi. A livello di precedenti, sono 4 gli incroci tra il fischietto di Forlì e la Juventus con altrettante vittorie bianconere. Sono invece 8 i precedenti tra Piccinini e il Cagliari, con un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte. Per Napoli-Empoli la scelta è caduta su Prontera (un solo precedente con gli azzurri, il successo a Torino dello scorso maggio).