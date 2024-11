Arbitri: Ferrieri Caputi per l’Inter e Abisso per la Juventus, che rischi per il designatore Rocchi

Le designazioni della 12esima giornata: Doveri per il big-match Napoli-Atalanta, si rivedono anche i fischietti più discussi come Di Bello e La Penna

Ha preso il coraggio a due mani Rocchi per scegliere gli arbitri della 12esima giornata di serie A, anche il turno infrasettimanale non è stato esente da errori – specialmente nelle gare di ieri – e il designatore ha deciso di giocare d’azzardo. Per i campioni d’Italia dell’Inter c’è la Ferrieri Caputi, che aveva già diretto i nerazzurri ma solo a scudetto già vinto nella passata stagione, e per Udinese-Juventus, match delicatissimo, ha deciso di riproporre Abisso che da tempo sta avendo un rendimento altalenante e che non aveva convinto del tutto nell’ultima sua uscita quando fu contestato dall’Empoli per il rigore concesso al Napoli.

Ferrieri Caputi per Inter-Venezia

Non è una partita di prima fascia Inter-Venezia ma resta comunque un test probante per Maria Sole Ferrieri Caputi, scelta da Rocchi per il match di domenica a San Siro. A coadiuvarla gli assistenti Prenna e Cavallina con Tremolada IV uomo, Marini e Chiffi. Non è una novità Abisso per la Juventus ma l’arbitro siciliano non sta dando prova di grande affidabilità e Rocchi si è preso un bel rischio nel designarlo per la gara di Udine.

Nuova chance per Feliciani e La Penna

Rocchi ha concesso un’altra chance anche a diversi altri arbitri contestati di recente. Per Monza-Milan c’è Feliciani (discusso in Napoli-Como e Atalanta-Verona) mentre dopo l’errore in Monza-Roma e il rigore negato ai giallorossi si rivede La Penna che fischierà in Torino-Fiorentina. Deve farsi perdonare parecchi errori anche Marcenaro che, scontato il castigo, è stato scelto per Verona-Roma.

Doveri per Napoli-Atalanta

Ineccepibile la scelta per Napoli-Atalanta: designato Doveri per il big-match del Maradona. Al Var ci sarà Fabbri codiuvato all’Avar da Massa. Dopo la prova perfetta nel derby d’Italia tra Inter e Juventus si rivede subito anche Guida, che dirigerà Parma-Genoa. Chiudono il quadro Collu per Bologna-Lecce e Ayroldi per Lazio-Cagliari.