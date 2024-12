Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 16 dicembre dopo squalifica Swiatek, Paolini 4°. Anna Kalinskaya a ridosso della top 10

Classifica WTA invariata, questa settimana in attesa della ripresa: la bielorussa in testa, davanti alla polacca e a Coco Gauff. Paolini in 4° posizione prima del nuovo anno

Nulla di nuovo su questo versante che dovrebbe però indicarci la via, alla vigilia della nuova stagione e di un 2025 che promette emozioni forti anche nel tennis femminile. A livello di classifica, nulla cambia a livello di vertice com’è prevedibile per via della mancata partecipazione ai tornei delle tenniste più talentuose e forti del circuito, in questa settimana. Aryna Sabalenka continua a dominare e a tenere a distanza, per ora l’avversaria più minacciosa.

Le ripercussioni, a livello mediatico e social, sono notevoli e derivano anche dallo scossone derivante dalla notizia della squalifica di un mese inflitta a Iga Swiatek, attuale seconda posizione della classifica mondiale ed ex numero 1. Insomma, la classifica WTA aggiornata a lunedì 16 dicembre 2024 riflette una top ten alquanto prevedibile, preparatoria alla stagione ormai alle porte. Sabalenka confermatissima al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre, davanti a Swiatek e Coco Gauff mentre l’azzurra Jasmine Paolini si gode il bellissimo quarto posto che è chiamata a difendere.

Nuova classifica WTA 16 dicembre 2024: Sabalenka 1°

Con l’inevitabile stop che è stato inflitto a Iga Swiatek fermata per doping le conseguenze si sono avvertite con lo scivolone dal 1° al 2° posto della classifica WTA della campionessa polacca. Lo stop, ricordiamo risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa che ha avuto ripercussioni sul presente e sulla attuale supremazia di Aryna.

La classifica aggiornata a lunedì 16 dicembre non fa altro che ribadire, in altri termini, il concetto che si riflette in questo ranking aggiornato, ovvero l’apertura dell’era Sabalenka, con Swiatek pronta a rientrare al vertice. Dietro le due contendenti, c’è l’americana Coco Gauff, vincitrice delle Finals e numero 3.

Subito dopo la statunitense, figura sempre la prima italiana del ranking, Jasmine Paolini, al suo best ranking da quando è pro, e reduce dalla pausa che si è concessa alle Maldive con Sara Errani per festeggiare i successi raccolti di un 2024 migliorabile, ma già da incorniciare tra Olimpiadi, Billie Jean King Cup 2024 e anche le Finals, perché no.

Il 2025 promette bene, anzi benissimo ma richiederà l’impegno di Paolini nel difendersi dall’attacco, prevedibile, di Qinwen Zheng ad appena 4 punti. Jasmine ne è consapevole, al pari del suo coach il pluripremiato Renzo Furlan che troverà la formula giusta.

Top ten confermata, Paolini 4°

Senza ulteriori incertezze siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è palesemente confermata. L‘azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking anche nella settimana del 16 dicembre:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora Krejcikova 3214

Come si evince dai punti accumulati, la forbice tra Jasmine e la cinese si riduce davvero a un soffio, 4 punti appena. All’avvio del 2025 sarà determinante, per Paolini e per il suo ranking che richiede la replica, se non il miglioramento di un’annata davvero pazzesca per la toscana chiamata a un risultato addirittura migliore agli Australian Open dello scorso anno.

Anna Kalinskaya, ranking piatto meno il rapporto con Sinner

Anna Kalinskaya in queste ultime settimane, per non parlare degli ultimissimi giorni, ha ripreso gli allenamenti in quel di Miami ma non si è scritto e commentato con abbondanza quel che riguardava la sua preparazione atletica.

L’intensità delle sue attività social, i sospetti sulla riconciliazione con Jannik Sinner e quel che ne è venuto sono adesso come adesso decisivi per comprendere il mood della primissima parte della stagione. I like di Sinner e i defollow di lei hanno la loro centralità, sia per il numero uno ATP sia per lei che occupa la posizione numero 14.

Jasmine Paolini guarda al 2025

Come ricorderete Jasmine si è concessa una pausa alle Maldive con l’amica e compagna di doppio Sara Errani (che potrebbe dedicarsi anche al padel) per recuperare le energie mentali e fisiche in vista della ripartenza per il 2025.

Da qui all’avvio della nuova stagione tennistica, con un calendario ambizioso e un magnifico torneo alle porte come gli Australian Open, Paolini sarà chiamata a bissare un anno strepitoso nella sua carriera da pro e a contenere gli attacchi su quei quattro punti di scarto.