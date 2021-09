Ascoli, Sottil: "Alessandria reduce da 4 ko: sarà un ambiente teso"

Conferenza stampa di vigilia in casa Ascoli, con mister Andrea Sottil che, prima di parlare nel dettaglio della sfida di domani contro l’Alessandria, fa un punto sulla sconfitta contro il Benevento: “Quella gara è ormai archiviata, così come le tre vittorie la condizione della squadra è molto buona, anche perché una sconfitta va analizza con sempre grande serenità, per capire come mai sia avvenuta. Ci siamo allenati bene sia ieri che oggi, la squadra sta bene, c’è qualche defezione però vedo una squadra che ha capito e recepito e ha saputo subito svoltare”.

I lmister dei bianconeri ha parlato della situazione della squadra: “Saric ha preso una botta alla caviglia, non sarà della trasferta, ma ho giocatori pronti che scalpitano, ho la possibilità di scegliere. Turn over? Si gioca ogni tre giorni, sono abituato a valutarlo bene, credo che la continuità sia sempre la strada giusta, ma ho la fortuna e la garanzia di avere tanti calciatori che possono giocare, domani valuterò chi mandare in campo dopo l’ultima rifinitura”.

Infine due considerazioni sugli avversari di domani e sul loro allenatore: “Conosco Longo, un allenatore molto bravo. L’Alessandria è reduce da quattro sconfitte, ci attenderà un ambiente teso, ma anche noi siamo reduci da una sconfitta e dobbiamo andare col coltello fra i denti. La B insegna che non si può mai abbassare la guardia neanche per un minuto, questa è la lezione che abbiamo imparato, la squadra è intelligente e matura, sa dove vuole andare, ha l’obbligo di non commettere gli stessi errori”.

OMNISPORT | 20-09-2021 14:10