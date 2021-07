Assalti inglesi a un suo big, ma l'Inter non lo vuole mollare

E’ stata una stagione straordinaria per Nicolò Barella: prima lo scudetto con l’Inter alla sua seconda stagione in nerazzurro, poi il titolo di campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, oltretutto impreziosito da un gol che ha sbloccato la sfida coll Belgio nei quarti di finale. Insomma, un’annata che ha sancito la consacrazione a livello internazionale per il 24enne centrocampista nativo di Cagliari.

In Premier League si sono subito accorti dell’azzurro, che è diventato un punto fermo di Mancini anche se ha chiuso Euro 2020 sulle ginocchia. Il Liverpool infatti, come ripoirta calciomercato.com, è pronto a presentare un’offerta importate per Barella, cresciuto nella squadra della sua città natale ma passato anche dal Como: come scrivono i media inglesi, l’idea della dirigenza dei Reds è quella di offrire 70 milioni di euro a quella nerazzurra, che però sta studiando da tempo il rinnovo del contratto del proprio gioiello.

In altre parole, una volta concluso il mercato in entrata e uscita, si tratterà il prolungamento di un contratto la cui scadenza è comunque ancora molto lontana, e cioè nel 2024. Attualmente Barella guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, ma la dirigenza nerazzurra ha già fatto una promessa di rinnovo al 24enne sardo, con un aumento sostanzioso di stipendio. In conclusione, non sarà per nulla facile per i vincitori della Champions League del 2019 strappare Barella all’Inter, che peraltro è tutt’altro che intenzionata a cederlo.

16-07-2021 19:01