Aston Villa-Juventus: siparietto Thiago Motta con cronista inglese mentre Emery si scatena contro l'arbitro

Il tecnico bianconero si tiene il punto conquistato con l'Aston Villa e commenta col sorriso sulle labbra l'episodio del gol annullato allo scadere

Cosa è successo al 92′ di Aston Villa-Juventus? Su un lancio profondo in area della Juventus Diego Carlos va diretto su Di Gregorio, lo colpisce con il braccio destro, e mette in rete. L’arbitro spagnolo Gil Manzano aspetta un po’, fa anche segno del gol indicando il centrocampo, ma contemporaneamente fischia poi arriva il suggerimento del Var e la rete viene annullata. La gara finirà 0-0 ma l’episodio è destinato a far discutere.

L’errore dell’arbitro che genera l’equivoco

Gil Manzano è apparso assai confuso nella circostanza e ha spaventato tutti con i suoi gesti: il fischio ha smorzato l’entusiasmo degli inglesi ma il gesto con la mano verso il centrocampo ad indicare la rete valida ha ghiacciato la Juve. Ci ha pensato il Var a fare chiarezza ma negli spogliatoi è stato l’argomento più discusso.

Siparietto tra Motta e un giornalista inglese

In conferenza stampa un giornalista inglese fa l’ultima domanda e chiede a Thiago Motta se quello dell’Aston Villa era un gol regolare o meno e nasce un divertente siparietto in diretta. Il tecnico bianconero, sorridendo, dice: “Per me non era gol e per te? No? Grazie, non era gol e allora siamo d’accordo”. Motta aveva appena finito di commentare il match: “Noi vogliamo vincere tutte le partite, ma non sempre è possibile. Dobbiamo dare il valore giusto a quello che stanno facendo in un momento così. Ed è per questo che li ringrazio questi ragazzi, ringrazio tantissimo tutto il lavoro e l’impegno che stanno mettendo in questo periodo qua. Non ci lamentiamo. Andiamo avanti e adesso penseremo al campionato, anche in Champions abbiamo altre 3 partite e il nostro obiettivo è sicuramente la qualificazione”.

Thiago Motta si è soffermato anche su Koopmeiners, l’unico suo intoccabile che però continua a deludere: “Fino ad oggi, la partita con lo Stoccarda è stata la più complicata. Koop sta giocando in una posizione non facile. Tra le linee era complicato per lui. Quando viene più indietro, vede più il gioco e si sente più comodo. Deve dare il suo contributo anche nella fase più alta del campo, lo può fare e in tante partite è andato anche vicino al gol. Giocatore speciale, che può fare più ruoli: sono contentissimo di averlo, mi dà tranquillità ed è difficile da sostituire”.

La rabbia di Emery

Di tutt’altro umore Unay Emery, allenatore dell’Aston Villa, che torna sul gol annullato: “Non capisco bene cosa sia successo, perchè l’arbitro ha dato il gol, dopodichè il Var gli ha detto che non era gol, ma se un arbitro fischia per me è un gol da assegnare. E’ stata un’analisi che non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra“.

Anche Ollie Watkins ha espresso il suo parere sulla questione del gol sostenendo che si è trattato di una contrasto “morbido”. L’attaccante del Villa ha dichiarato: “Penso che sia morbido, sapete. Forse in Premier League è un gol, ma in Europa, in questa competizione, i portieri sono protetti molto spesso. Pensavo che avessimo segnato ma, ad essere onesti, c’era scritto che la partita sarebbe finita 0-0″.