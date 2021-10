Atalanta - Milan , la certezza di chiama Brahim Diaz e Giroud ancora k.o

Tra le certezze del Milan di quest’anno c’è sicuramente Brahim Diaz. Il numero 10, match dopo match si è confermato uomo da Milan e pedina importantissima per il gioco dei rossoneri.

Il trequartista si è messo a disposizione dei compagni e si è assunto le sue responsabilità e del resto quando non c’è si vede. In sei gare di campionato ha già siglato tre gol e anche in Champions, a San Siro, contro l’Atletico ha fatto bella figura dopo il gol contro il Liverpool.

In vista del match di oggi, contro l’Atalanta di Gasperini, Pioli avrà a disposizione anche Messias e potrà consentire un po’ di riposo allo spagnolo che però, con una rendimento del genere diventerà sempre più giocatore imprescindibile per l’assetto rossonero.

In questi giorni ha catturato anche l’attenzione del C.T della Spagna, Luis Enrique che per ora non l’ha convocato ma potrebbe farlo presto: “Si sta avvicinando a quello che chiediamo. Sta facendo bene al Milan e sono contentissimo per lui”.

Il Milan potrebbe anche già iniziare a intavolare una discussione con il Real Madrid visto che nel 2023 scadrà il prestito biennale con diritto di riscatto per il Milan a 22 milioni e controriscatto per il Madrid a 27.

Intanto, nel match di questa sera contro gli orobici, Pioli dovrà fare a meno di Olivier Giroud che non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati. Questa volta, l’attaccante francese è stato messo k.o da problemi alla schiena che già lo avevano messo a dura prova nelle scorse settimane.

Pioli ha preferito lasciarlo a riposo approfittando poi, per recuperarlo, anche della sosta Nazionali: al suo posto il primavera El-Hilali.

OMNISPORT | 03-10-2021 12:32