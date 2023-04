Atalanta-Roma continua sui social: bufera su De Roon e Palomino

Il giocatore dell’Atalanta, De Roon, ha pubblicato sui social un post dopo la vittoria sulla Roma con riferimento al Feyenoord e con un dito medio sospetto, Palomino sotto attacco dopo il fallo a Dybala

25-04-2023 17:46

La gara tra Atalanta e Roma si porta in dote una coda di polemiche e veleni. Il match che ha visto la vittoria per 3-1 della squadra di Gasperini mette in difficoltà la Roma in chiave qualificazione Champions League. Ma a surriscaldare gli animi ci sono stati tanti episodi nel corso del match e dopo.

Roma, il post di De Roon è una provocazione

A scatenare la bufera sui social, o meglio a tenere alta la tensione già di per sé a livelli di guardia, ci pesa Marten De Roon che decide di festeggiare la vittoria contro la Roma con un post che sa molto di provocazione. Il centrocampista dell’Atalanta scrive: “Quando le tue radici sono a Rotterdam ed hai appena battuto la Roma”. Il riferimento neanche troppo nascosto è alla rivalità tra Feyenoord e Roma che sembra ormai fortissima. A creare maggiore risalto il modo in cui il giocatore bergamasco tiene un portachiavi raffigurante la Conference League, con il dito medio.

When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma. pic.twitter.com/gHVb6CTZjV — Marten de Roon (@Dirono) April 24, 2023

Roma, il post di De Roon scatena la bufera sui social

Il post del giocatore dell’Atalanta non passa affatto inosservato e sui social arriva immediata la risposta dei tifosi giallorossi. Guglielmo chiede una posizione dalla Figc: “Non trova ci siano gli estremi per squalificare questo signore per mancato rispetto dell’etica sportiva? Si può impunemente pubblicare una foto sui socia in cui si fa il dito medio alla squadra che si è appena affrontato?”. Anche Roberto la pensa allo stesso modo: !”Ma questa roba si può fare? De Roon è da squalificare al di là di ogni giudizio etico”.

Roma, i tifosi giallorossi si scagliano contro Palomino

La rabbia social dei tifosi della Roma era cominciata già dopo la gara con l’Atalanta ed è proseguita anche oggi nei confronti di Palomino, reo del fallo ai danni di Dybala che ha riportato un problema alla caviglia. Sul profilo Instagram del giocatore della Dea sono arrivati tantissimi insulti: “Meritavi l’arresto per quell’intervento. Vergognati”. Mentre c’è chi scrive: “Spero che la prossima entrata che ti fanno è uguale a quella che hai fatto a Dybala” e ancora: “Sei un macellaio”.