Atp Vienna, Cobolli si ritira, Darderi eliminato: de Minaur e Draper ai quarti. Domani Berrettini e Musetti-Zverev

Un infortunio alla spalla obbliga Cobolli a ritirarsi contro de Minaur, mentre Darderi viene eliminato nettamente da Draper: domani tocca invece a Musetti contro Zverev e a Berrettini

Brutta giornata per i colori azzurri in quel di Vienna, con Flavio Cobolli che è stato costretto a ritirarsi per un problema alla spalla contro Alex de Minaur (che si trovava avanti 7-6 3-1) e Luciano Darderi che – dopo un buon primo set – è crollato sotto i colpi di Jack Draper (7-5 6-1). Domani toccherà agli ultimi italiani rimasti in Austria, con Lorenzo Musetti che affronterà Alexander Zverev per il remake dei quarti dei Giochi olimpici di Parigi e Matteo Berrettini che invece aspetta ancora di conoscere il proprio avversario.

Darderi cede a Draper in due set

Dura solo un set la partita di Luciano Darderi, che dopo la vittoria che ha chiuso la carriera di Dominic Thiem è stato eliminato da Jack Draper con il risultato di 7-5 6-1. Primo set combattuto fino al sesto game, in seguito al quale il britannico alza i giri del proprio motore per provare a dare la zampata decisiva per aggiudicarsi il parziale, riuscendoci nell’undicesimo gioco dopo che nel settimo non aveva sfruttato due palle break in suo favore.

Perso il primo parziale, Darderi perde brillantezza al servizio, finendo per trovarsi subito sotto di un break anche nel secondo set. Luciano prova a rientrare in partita, ma dopo aver fallito la sua unica chance nell’incontro di strappare il servizio all’avversario, cede anche il secondo parziale subendo altri due break. Cinquantesima vittoria stagionale per Draper, che ai quarti di finale affronterà Tomas Machac, vincitore in rimonta su Grigor Dimitrov (6-7 6-4 6-3).

Cobolli si ritira, avanza de Minaur

Dopo un set di dura battaglia, Flavio Cobolli è costretto a ritirarsi per un problema alla spalla contro Alex de Minaur. Peccato, anche perché nonostante non fosse al meglio della condizione, l’azzurro era riuscito a dare filo da torcere all’australiano, rimontando un break e trascinando il primo set al tie-break, che ha però premiato il n°10 ATP.

Nel secondo set poi il problema alla spalla di Cobolli ha iniziato a farsi troppo intenso, obbligandolo ad alzare bandiera bianca sul 1-3 subito dopo aver subito il break. De Minaur vola dunque ai quarti, dove affronterà il qualificato Jakub Mensik.

Domani Musetti-Zverev e Berrettini

Domani toccherà agli ultimi italiani rimasti in tabellone all’ATP 500 di Vienna. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Alexander Zverev nel quarto in programma sul campo centrale non prima delle 15:30. Si tratta del terzo confronto tra i due – il primo non sulla terra rossa – che si sono spartiti i due precedente, con l’azzurro che aveva vinto nei quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il match di Matteo Berrettini – anch’esso sul campo centrale – è invece in programma per le 18:00. Il tennista romano non conosce ancora il suo avversario, che uscirà dalla sfida in programma stasera – giovedì 24 ottobre – tra Karen Kachanov e Brandon Nakashima.