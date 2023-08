Calciomercato Bari, il colpo a sorpresa è Sibilli: Cheddira si allontana dal Sassuolo

Il Bari, dopo aver dato l’assalto alla promozione nella scorsa stagione, spera di lottare per il vertice anche nel prossimo campionato di serie B ma il mercato al momento sembra non soddisfare i tifosi pugliesi

09-08-2023 15:17

Un sogno accarezzato, sfiorato e poi visto svanire. Bari e il Bari sognavano la serie A svanita nella finale playoff contro il Cagliari. Smaltita la delusione però è il momento di rimboccarsi le maniche per provare a ripartire e cercare di reinserirsi nelle squadre al vertice della prossima serie B, impresa sempre molto complicata.

Calciomercato Bari: l’ultimo colpo è Sibilli

Dopo un po’ di giorni di attesa e qualche trattativa sfumata, il Bari sembra vicino a chiudere un colpo importante per la serie B. Radio Selene rivela che i pugliesi sarebbero ad un passo dall’attaccante esterno Giuseppe Sibilli, l’anno scorso in serie B con la maglia del Pisa. Il giocatore arriverebbe alla corte di Magnani con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Nelle ultime due stagioni il 27enne napoletano ha dimostrato di essere un giocatore molto solido per la categoria.

Cheddira: il Sassuolo non accelera, futuro in bilico

Tra i motivi dell’exploit del Bari nella scorsa stagione c’è senza dubbio Walid Cheddira. Il nazionale marocchino è stato il giocatore rivelazione della scorsa serie B e come capita spesso è finito nel mirino delle squadre del “piano di sopra”. In serie A tante gli anno fatto le corte nel corso di questi ultimi giorni. Per il giocatore però sembra essere definitivamente sfumata la possibilità del Sassuolo con il club neroverde che ha giudicato eccessiva la richiesta di 8 milioni di euro avanzata dal club pugliese e dal direttore sportivo Ciro Polito. La volontà è sempre quella di un addio ma solo a titolo definitivo e non in prestito.

Bari: tifosi in ansia, si aspettano nuovi colpi

La piazza di Bari è una di quelle più calde nel panorama del calcio italiano ma per lo stesso motivo è anche una di quelle più esigenti. Al momento la società del presidente De Laurentiis conta 7mila abbonati ma i tifosi si aspettano una scalata verso la serie A ed un mercato che sia all’altezza. Finora l’unico colpo che ha scaldato il cuore dei tifosi è stato quello che ha portato Menez che proverà a deliziare il San Nicola con le sue giocate di classe ed estro ma per un campionato difficile ed estenuante serve di più.

Dopo 6 anni di gestione De Laurentiis i tifosi però si aspettano che arrivi il definitivo salto di qualità, dalla parte della proprietà il tema chiave resta quello della “prudenza” anche perché i primi 6 anni hanno fatto registrare sempre bilanci in rosso e l’unica plusvalenza registrata è arrivata proprio quest’anno con l’acquisto del Napoli del portiere Caprile poi girato all’Empoli.