Belgio: Courtois litiga con Toscano e se ne va

Il portiere del Real Madrid arrabbiato per la mancata assegnazione della fascia da capitano: contro l'Estonia giocherà il secondo

19-06-2023 13:00

Volano coltelli o comunque parole grosse in casa Belgio. Il portiere del Real Madrid Courtois ha lasciato il ritiro arrabbiato per non aver ricevuto la fascia da capitano contro l’Austria, in assenza del capitano designato De Bryune. Il commissario tecnico Domenico Tedesco, in assenza del calciatore del Manchester City, ha puntato infatti su Romelu Lukaku. Contro l’Estonia, pertanto, giocherà il secondo portiere, Matz Sels, estremo difensore dello Strasburgo. E dire che Tedesco, in conferenza stampa, aveva fatto sapere che questa volta la fascia di capitano sarebbe spettata proprio a Courtois.