Belgio, Eden Hazard carico per l'esordio svela il proprio futuro

Grande emozione anche in casa Belgio in vista del debutto ad Euro 2020, che avverrà questa sera alle 21:00 contro la tosta Russia. Il capitano dei Diavoli Rossi, Eden Hazard, ha parlato in conferenza stampa delle sue condizioni in vista dell’esordio. Eden viene da due anni molto difficili a Madrid, arrivato come sostituto di CR7 ma vittima di così tanti infortuni che non ha mai praticamente visto il campo:

“Non sono al top, mi serviranno alcune partite per trovare il ritmo. Con tanti infortuni è stato difficile mentalmente, ma non ho 36 anni e non posso mollare. Ancelotti mi ha mandato un messaggio, tutti i miei compagni parlano bene di lui. La prossima stagione vogliamo prenderci una rivincita. Già l’Europeo può mettermi in mostra anche agli occhi del Real”.

Hazard poi svela il proprio futuro, comunicando che non vuole andarsene dalla Spagna da perdente:

“Sì, sono sicuro di rimanere. Non mi è mai venuto in mente che andarmene fosse meglio per me. Non me ne andrò da Madrid con un fallimento, voglio dimostrare che sono fatto per il Real Madrid. Sono stati due anni difficili, con la pandemia sono stato a Madrid senza sentirmi realmente a Madrid. Io ero venuto qui per giocare nel Bernabéu pieno”.

OMNISPORT | 12-06-2021 16:21