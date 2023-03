Altro problema fisico per il tennista romano che puntava a vincere il torneo. Per tornare a brillare, serve la miglior condizione fisica. Ora c'è Indian Wells.

03-03-2023 09:27

Dopo un 2022 condizionato da tanti infortuni, Matteo Berrettini ha una gran voglia di tornare ai suoi livelli ma, ancora una volta, qualcosa è andato storto.

Acapulco, Berrettini gioca male e si ritira

Il torneo ATP di Acapulco doveva essere quello del rilancio per il finalista di Wimbledon 2021 e, invece, si è trasformato in un nuovo incubo. Dopo un buon inizio di torneo, l’azzurro è finito nei guai nei quarti di finale contro Holger Rune.

Nel primo set, Matteo Berrettini non ha vinto neppure un gioco, perdendo con un secco 6-0 il set (non gli accadeva dal lontano 2018). Poi, nel primo gioco del secondo parziale, una racchetta spaccata per frustrazione e il conseguente ritiro (ancora non sono chiari i motivi ma si parla di un problema fisico alla gamba destra).

Berrettini, un talento tormentato dagli infortuni

La carriera del talento azzurro è stata costellata da tanti infortuni. Il più grave riguarda l’operazione alla mano avvenuta circa un anno fa, esattamente a fine marzo 2022, che l’ha costretto ad unb lungo stop ma, purtroppo, non è stato l’unico incidente di percorso.

Il classe 1996 ha avuto problemi anche problemi fisici, in particolare agli addominali. Lo scorso luglio, inoltre, ha dovuto rinunciare a Wimbledon perchè positivo al Covid. Incidenti di percorso che l’hanno allontanato pesantemente dalla Top 10 del ranking ATP (ultimo “aggiornamento” lo dà al 24° posto in classifica).

Berrettini, l’obiettivo principale è stare bene fisicamente

Chiaramente, alla luce di tutti questi problemi che sta accusando, l’obiettivo primario del tennista romano è quello di star bene fisicamente, così da poter tornare a giocare ai suoi massimi livelli.

Spesso protagonista per vicende fuori dal campo, anche legate al gossip, Matteo Berrettini vuole concentrarsi esclusivamente sul tennis e dimostrare di essere ancora il punto di riferimento del tennis italiano.

Il ritiro ad Acapulco è un brutto colpo per Matteo Berrettini che puntava molto su questo torneo per rilanciarsi. Ora bisognerà capire cosa gli è capitato e riprogrammare i prossimi appuntamenti. Settimana prossima inizia il torneo di Indian Wells.