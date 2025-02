Bestemmia Lautaro dopo Juve-Inter, l'indagine della Procura FIGC e il mistero del file audio: cosa non torna

Chinè aspetta ancora di ricevere il filmato che inchioderebbe l'argentino: che nel frattempo ha deciso il match col Genoa e giocherebbe a Napoli, saltando eventualmente il Monza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In Italia, si sa, i file audio relativi alle partite di campionato spesso spariscono. Quello di Inter-Juventus dell’aprile 2018 tra l’arbitro Orsato e la Sala VAR, ad esempio, non è stato mai ritrovato. Cancellato, sparito nel nulla, nonostante le richieste reiterate da parte del procuratore FIGC di allora. Oggi la storia si ripete. Dopo Juventus-Inter forse Lautaro Martinez ha pronunciato una bestemmia. Lo si evincerebbe dal labiale, manca però la prova decisiva: il file audio. Unica prova accettabile in sede di dibattimento. Lo stanno cercando da dieci giorni, non l’hanno ancora trovato.

Juve-Inter, il file audio che non si trova da giorni

Non è il caso di scomodare il “muro di gomma” di Ustica o i documenti secretati su altri fatti tragici della storia nazionale: qui si parla banalmente di calcio, di sport. Nulla a che vedere con questioni serie e di primo conto. Però il fatto che da giorni e giorni Chiné, il procuratore federale, non riesca a mettere le mani sul file audio del dopo partita di Juve-Inter sorprende. E non poco. Perché ci sono un paio di questioni rilevanti da annotare.

Inter, Lautaro in campo e decisivo contro il Genoa

Primo: dell’episodio incriminato è presente una versione video coperta da musica. Ma l’originale dov’è? Chi ce l’ha? DAZN, esclusivista della trasmissione in diretta della partita, l’ha cancellato? Improbabile. Ma allora, perché non fornisce il materiale grezzo alla procura FIGC? L’avesse fatto già martedì scorso, probabilmente Lautaro sarebbe stato squalificato. E non avrebbe messo a segno il gol vittoria per l’Inter contro il Genoa, nel finale di un match maledettamente complicato per i nerazzurri.

L’altra anomalia: il Toro salterebbe il match col Monza

C’è un’altra questione, poi. Sabato c’è il match Scudetto tra Napoli e Inter ma le indagini estremamente lunghe e laboriose, come assicura Il Messaggero, rendono di fatto impossibile che sia emesso un verdetto sull’argentino a stretto giro di posta. Insomma, il Toro potrebbe essere sì fermato, ma non per la supersfida del Maradona. Per quella della settimana successiva, a San Siro contro il Monza. Non proprio la stessa cosa, visto che i brianzoli sono ultimi in classifica e hanno un piede e mezzo in Serie B. Insomma, come diceva Andreotti: “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”.

La versione di Lautaro: “Non ho mai bestemmiato”

Va ribadito comunque che l’Inter e il diretto interessato hanno sempre mostrato grande serenità. Proprio dopo la partita col Genoa, Lautaro ha ribadito: “Non ho mai bestemmiato, quanto è successo mi ha dato fastidio. Cerco sempre di imparare e di trasmettere rispetto anche ai miei figli, chi mi conosce sa bene che tipo di persona e che padre sia. Mi sento tranquillissimo“. E ovviamente non c’è ragione di non credergli. La domanda, però, è sempre la stessa: quanto tempo ci vuole per reperire un file audio che fugherebbe tutti i dubbi? E, in caso di effettiva non colpevolezza, toglierebbe anche una “macchia” che aleggia sul capo dell’argentino.