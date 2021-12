Big beffate per il bomber, tifosi di Juventus e Milan senza pace

30-12-2021 11:35

Diciotto gol in diciassette partite, conditi dalla doppietta che ha deciso il derby contro il Palermo, questo il pensate biglietto da visita di Luca Moro, classe 2001, che sta incantando con la maglia del Catania in Serie C. Un profilo molto interessate, che ha attirato le attenzioni di mezza Serie A. Di proprietà del Padova, dopo aver girovagato tra le under19 di Genoa e Spal, sotto l’Etna, Moro ha trovato l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo talento.

Moro, il blitz del Sassuolo beffa le big

Reti e calcio di un’altra categoria che hanno visto anche Juventus, Milan e Napoli annotare il suo nome sul taccuino. A spuntarla dovrebbe però essere il Sassuolo che sarebbe vicinissimo a chiudere con il Padova per una cifra vicina ai tre milioni di euro più bonus. Moro resterà a Catania fino al prossimo 30 giugno, visto che in questa stagione ha già indossato due maglie e non può trasferirsi, poi sarà libero di vestire il neroverde e, magari, mettersi alla prova con la Serie A.

Moro, i malumori dei tifosi di Juve e Milan

Il colpo piazzato dagli emiliani potrebbe essere l’ennesimo capolavoro di mercato di Giovanni Carnevali e, sui social, i tifosi delle big di Serie A non nascondono il proprio rammarico per il poco coraggio dimostrato dai propri dirigenti. Un milanista scrive: “Grande acquisto. Carnevali sempre sul pezzo. Maldini guarda” e un tifoso bianconero sottolinea: “Il problema è sempre mancanza di un briciolo di scouting. Hanno sbandierato i vari Orsolini, Cerri, Leali ecc. come futuri campioni. Ora vanno di moda Moro e Lucca. Non giudico perché non li conosco! Ma i tecnici Juve dove cercano? Sotto i cavoli??“.

I commenti si sprecano. Un altro tifoso rossonero scrive: “Maldini preferisci attaccanti stagionati, mummie o catorci“, un altro argomenta: “I soldi di Ballo Toure e avanzano pure 2 milioni”, o ancora: “Il Milan doveva provarci, peccato“. Tanti juventini, invece prevedono: “Già lo vedo tra due anni alla Juve per 40 milioni“. Non manca qualche commento dei tifosi del Napoli: “3 milioni Moro al Sassuolo e da noi Giuntoli con 17 mln prende uno più obeso di Genny Savastano dalla Spal… qui divento sacrilego e iconoclasta!”, commenta con amarezza un supporter azzurro.

